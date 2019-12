Debit Air Turun 50 liter per detik, Layanan PDAM Soe Terganggu

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Dion Kota

POSKUPANG. COM, SOE - Direktur PDAM Soe, Lilly Hayer mengatakan, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan debit air di sumber mata air Bonleu turun hingga 50 liter per detik. Jika normalnya debut air di sumber mata air Bonleu mencapai 70 liter per detik, saat ini debit air di mata air Bonleu yang merupakan sumber mata air utama hanya 20 liter perdetik.

" Memang sejak bulan September hingga Desember ini pelayanan kita agak terganggu karena debit air turun cukup jauh. Hal inilah yang menyebabkan pendistribusian air kepada pelanggan menjadi tersendat," ungkap Lilly kepada pos kupang.com, Kamis (12/12/2019) di ruang kerjany.

Selain debit air yang menurun lanjut Lilly, adanya pemboran pipa transmisi oleh oknum tak bertanggung jawab menjadi salah satu penyebab lain terganggunya pelayanan distribusi air kepada para pelanggan.

Ia mengatakan, terhitung sejak September hingga awal Desember, PDAM Soe menerima 100 lebih pengaduan masyarakat terkait air yang tidak mengalir.

" Memang tiga bulan terakhir kita menerima pengaduan yang cukup tinggi karena air yang mengalir tidak bagus," akuinya.

Terkait pengaduan tingginya tagihan air yang harus dibayarkan pelanggan walaupun air mengalir jarang, Lilly mengaku, hal tersebut disebabkan karena angin. Jika pelanggan tidak menutup krannya saat air tidak mengalir, angin bisa membuat meteran air berputar yang berdampak pada tingginya tagihan air yang harus dibayarkan pelanggan.

"November itu air mengalir di rumah saya hanya enam hari saja tetapi saya bayar 500 ribu lebih. Setelah saya tanya staf saya itu pengaruh angin," ujarnya.

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat management PDAM Soe akan berdiskusi dengan dewan pengawas guna membuat regulasi sebagai kompensasi dari tagihan yang tinggi disebabkan angin.

" Kedepan kita akan berikan dispensasi kepada pelanggan yang airnya jalan tidak bagus tapi tagihannya tingginya," pungkasnya. (din)