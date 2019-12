Chord dan Lirik Lagu Nyaman Andmesh Kamaleng Kunci Gitar Dasar Paling Mudah Dimainkan

Andmesh Kamaleng kembali hadir dengan single barunya berjudul Nyaman setelah sukes dengan 3 single sebelumnya.

Lagu Nyaman yang dinyanyikan Andmesh Kamaleng ini dirilis pada 11 Oktober 2019.

Lagu Nyaman ini juga akan dimasukan dalam album perdananya bertajuk 'Cinta Luar Biasa' yang telah dirilis pada 22 November 2019.

Lagu Nyaman sendiri menceritakan tentang perjalanan mencari cinta seseorang yang akhirnya menemukan pasangan yang cocok untuknya dan membuatnya nyaman serta ia pun tak lagi ragu untuk menjaganya.

Berikut chord (kunci) gitar lagu 'Nyaman' - Andmesh

C F

Lama sudah kumenanti

C F

Banyak cinta datang dan pergi

Dm Em

Tapi tak pernah aku senyaman ini

F G

Mungkin dirimulah cinta sejati

C F

Tak akan kuragu lagi

C F

Kujaga sampai ke ujung nadi

Dm Em

Takkan kusia siakan lagi

F D G

Buat hidupku lebih berarti