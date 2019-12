Tujuh Keinginan Hotel On The Rock Menjelang HUT ke-7

Secretary General Manager Hotel On The Rock, Kiky Berek seusai diwawancarai POS KUPANG. COM, Senin, (9/12/2019) di Jalan. Timor Raya No.2, Kelapa Lima, Kupang.

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menyongsong Hari Ulang Tahun (HUT) ke 7 Hotel On The Rock (HOTR) menggelar kegiatan bertajuk ' A Seventh Wish ' dengan rangkaian acara antara lain kegiatan bersih-bersih pantai, donor darah dan ibadah syukur.

Melalui rangkaian kegiatan aniversary ke-7 Hotel On The Rock yang terpatri dalam narasi ' A Seventh wish, ' kata Sectetary General Manager Hotel On The Rock, Kiky Berek, di Kupang, Senin, (9/12/2019) juga terselip tujuh keinginan serentak harapan sebagai dasar pijak dalam melangkah menuju masa depan hotel yang gilang-gemilang.

Kiky mengatakan, tujuh keinginan dan harapan tersebut, adalah akan menjadi hotel terdepan, dikenal sebagai hotel bersih, dikenal sebagai hotel menjaga kebersihan dan area sekitar hotel maupun area belakang hotel.

Hotel yang semakin maju, bisa survive di tengah pesatnya perkembangan hotel-hotel yang ada di Kota Kupang, bisa terus berjaya sebagaimana motto Hotel On The Rock ' Melayani dengan sukacita ' sehingga para tamu yang menginap atau berkunjung ke Hotel On The Rock seolah-olah merasa di rumahnya sendiri,

Konkritisasi 'A Seventh Wish' HOTR diwujudkan adalah dengan melakukan pembersihan di sepanjang pantai Kelapa Lima teristimewa pada lajur jogging track dan belakang hotel dengan melibatkan Ketua Karang Taruna Kelapa Lima, RT, warga sekitar dan juga staff HOTR.

Kegiatan bersih-bersih tersebut dimulai pada pukul 08.30 pagi dan berlangsung selama kurang lebih 30 menit dan dihadiri oleh 30-50 orang.

Dikatakan Kiky, serangkaian kegiatan bersih-bersih pantai bukan baru satu atau dua kali dilakukan melainkan telah menjadi rutinitas tahunan Managemen dalam rangka menyambut HUT HOTR.

"Kesadaran ekologi sebagai referensi kesadaran etis menyimpan pesan bahwa melalui lingkungan yang bersih membuat kita merasa betah, nyaman dalam bekerja dan juga para tamu yang datang menginap dapat mengalami sejuta keindahan pemandangan alam yang menakjubkan," ujarnya.

Pantai di Kupang, lanjutnya, sudah bagus. Jadi, apabila ada sampah-sampah plastik yang dibuang sembarang akan berdampak pada pemandangan alam yang tak elok dipandang.

"Oleh karena itu, kami mau membudayakan staf dan warga sekitar agar turut mengambil bagian dalam melakukan kegiatan pembersihan, menjaga ekosistem agar tetap bersih dan indah," ungkapnya.

Lebih lanjut kata Kiky, melalui kegiatan ini Managemen HOTR mau mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah secara sembarangan sebab pihak Hotel On The Rock telah menyiapkan beberapa titik TPS kepada para pengunjung yang datang di jogging track agar membuang sampah di tempat yang sudah disediakan.

Di samping itu, Managemen HOTR juga mau mengajak masyarakat untuk hidup bersih dan terbebas dari sampah.

Serangkaian kegiatan ini akan ditutup dengan acara tahun baru, sparkling new year pada tanggal 31 Desember, live music serta ditandai dengan donor darah dan ibadah ucapan syukur. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Vinsen Huler)