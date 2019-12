Kabar Duka: Marie Fredriksson Meninggal Dunia Setelah 17 Tahun Berjuang Lawan Kanker Otak

Ini Kabar Duka: Marie Fredriksson Meninggal Dunia setelah 17 tahun berjuang melawan kanker otak

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Vokalis dari duo Roxette, Marie Fredriksson, meninggal dunia pada Senin (9/12/2019).

Ia mengembuskan napas terakhir pada usia 61 tahun setelah berjuang selama 17 tahun melawan penyakit kanker otak.

Pada September 2002, Marie kolaps dan mengalami kejang saat joging bersama suaminya, Mikael Bolyos.

• Razia Makanan di Kios dan Toko di TTS, Ini Kata Camat Amanuban Selatan

Ia menderita retak tengkorak dan melakukan proses scan magnetic resonance imaging (MRI). Setelahnya, ia didiagnosis mengidap tumor otak.

Bahkan, kesempatan hidup Marie diprediksi hanya bertahan 25 persen. Marie pun menjalani operasi untuk mengangkat tumor di otaknya dan menjalani berbulan-bulan kemoterapi serta radiasi.

Dampaknya, Marie hanya bisa melihat dengan satu mata. Kemampuan pendengaran Marie juga menjadi terbatas dan tak dapat berbicara selama beberapa bulan.

• Menyelamatkan Uang Negara

Ketakutan yang dirasakan oleh Marie dituangkan dalam rekaman album solo bertajul The Change. Pada tahun 2005, Marie mengabarkan sudah pulih dan tidak menerima perawatan lagi.

Hiatus sejak mendapati penyakitnya, Marie dan rekan satu grupnya, Per Gessle, kembali satu panggung. Kala itu Per Gessle mengadakan konser solo di Belanda.

Malangnya, kanker tersebut kembali datang pada 2016 dan Roxette terpaksa membatalkan tur mereka. Marie Fredriksson dilahirkan di Swedia pada 30 Mei 1958. Namanya mulai dikenal pada 1984 di negara asalnya itu.

Dua tahun kemudian, dia membentuk Roxette bersama Per Gessle. Pada 1989, duo itu melejit ke tingkat dunia dengan lagu "The Look".

Lagu itu menjadi nomor satu di Billboard Hot 100. Lagu lain Roxette yang melejit adalah "It Must Have Been Love", yang merupakan soundtrack dari film populer Pretty Woman. (Kompas.com/Melvina Tionardus)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Marie Fredriksson Meninggal Dunia Setelah 17 Tahun Berjuang Lawan Kanker", https://www.kompas.com/hype/read/2019/12/10/ 232039566/marie-fredriksson-meninggal-dunia-s etelah-17-tahun-berjuang-lawan-kanker?page=all #page3.