Hari raya Natal dan Tahun Baru semakin dekat, hotel di Kota Kupang beri promo

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sejumlah hotel di Kota Kupang memberikan promo-promo menarik menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Promo tersebut diberikan guna menarik minat para tamu untuk menginap di hotel tersebut.

Ditemui POS-KUPANG.COM, Rabu (11/12/2019), Sales Executive Hotel Sotis, Theo Udju Wadu mengungkapkan, ornamen-ornamen bertema natal telah dipasang di setiap sudut hotel dan lagu-lagu natal sudah mulai diputar sejak awal desember. Beberapa promo menarik tamu pun sudah dilakukan.

• Liburan Natal dan Tahun Baru, Sejumlah Kamar Hotel di Kota Kupang Mulai Dipesan

Ada dua jenis promo acara yang diselenggarakan oleh Hotel Sotis. Yang pertama ialah Brunch With Santa yang berlaku pada tanggal 24 hingga 26 Deember 2019. Brunch ialah waktu antara sarapan (breakfast) dan makan siang (lunch), antara jam 11 hingga 3 siang. Harga yang ditawarkan ialah Rp120Ribu per orang, dimana minimum pesanan 6 orang akan mendapatkan gratis untuk tambahan 2 orang. Akan ada gratis foto bersama Santa, Kids Menu, Kids Activity, dan Acoustic Band. "Kami sarankan lewat reservasi sehingga kami bisa siapkan tempat."

Sementara itu, promo kedua yang diberikan ialah Christmas Dinner pada 27 Desember 2019. Promo tersebut terbagi dalam 3 paket dengan family style dinner. Paket pertama Pay 4 Free 2 dengan harga Rp770Ribu. Paket berikutnya Pay 6 Free 2 dengan harga Rp1.050.000, dan paket terakhir Pay 8 Free 2 dengan harga Rp1,4Juta. Semua paket tersebut akan mendapatkan 1 botol wine.

• Betrand Peto Terus Dinyinyir Netizen, Begini Tanggapan Ruben Onsu

Promo kamar yang diberikan oleh Hotel Sotis juga terbagi dalam dua bagian, yakni promo kamar untuk walk-in guest (tamu yang langsung datang ke hotel) dan pemesanan lewat website. Untuk promo kamar walk-in guest, tarif yang ditawarkan yakni Deluxe Rp600Ribu per malam, Premier Rp700Ribu per malam, Junior Suite city view Rp1Juta per malam, Junior Suite sea view Rp 1.050.000 per malam, Executive Suite Rp1,1Juta per malam, dan Penthouse Rp6Juta per malam.

Sementara untuk promo kamar lewat website dibanderol dengan tarif per malam untuk kamar Deluxe Rp560Ribu, Premier Rp650Ribu, Junior Suite city view Rp1Juta, Junior Suite sea view Rp1.050.000, Executive Suite Rp1,1Juta, dan Penthouse Rp6Juta. Harga tersebut sudah termasuk breakfast/brunch untuk 2 orang (khusus brunch di tanggal 24-26 Desember 2019), sedangkan kamar suite sudah termasuk free minibar dan welcome fruit.

Strategi promo untuk menarik minat pengunjung juga dilakukan oleh Hotel On The Rock. Kepada POS-KUPANG.COM, Kiky Berek selaku Public Relation Hotel On The Rock menjelaskan beberapa promo yang diberikan menjelang natal dan akan berlangsung hingga tahun 2020.

Untuk momen Natal 2019, terdapat 3 jenis promo yang ditawarkan. Light of Hope ialah promo yang diberikan dalam periode 1-30 Desember 2019. Tarif kamar yang diberikan dimulai dari Rp500Ribu per malam untuk kamar tipe Superior. Harga tersebut sudah mencakup sarapan untuk 2 orang, akses beberapa fasilitas hotel, dan spesial dinner Ikan Bumbu Kemangi untuk 2 orang.

Promo Home For Christmas ditawarkan dengan tarif kamar per malamnya dimulai dari Rp465Ribu. Promo berlaku dari tanggal 24 hingga 26 Desember 2019. Harga tersebut sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dan akses beberapa fasilitas hotel.

Promo terakhir Natal ialah Christmas Worship yang berlaku sejak 1 Desember 2019 hingga 30 Maret 2020. Harga yang diberikan ialah Rp70Ribu per orang. Adapun keuntungan promo ini antara lain gratis ruang pertemuan dan sound sistem, gratis keyboard, gratis dekorasi pohon natal, dan penyajian makanan dalam bentuk prasmanan jika pemesanan minimal 50 buah.

Promo tahun baru yang ditawarkan Hotel On The Rock pun cukup menarik. Ada Sparkling New Year Eve berlaku pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tarif Rp777Ribu per malam. Angka 7 tersebut dipilih karena Hotel On The Rock akan merayakan ulang tahun ke 7 pada 12 Desember mendatang. Keuntungan promo ini antara lain dinner BBQ untuk 2 orang, sarapan untuk 2 orang, akses beberapa fasilitas hotel, doorprize, dan live band perform. Selain itu, ada Sparkling Dinner BBQ pada 31 Desember 2019 malam dengan harga Rp125Ribu per orang.

Selain promo kamar seperti beberapa hotel lainnya, Hotel Swiss-Bellin Kristal Kupang juga memberikan promo lain yakni promo khusus natal bersama yang berlaku sejak Desember sampai Januari. Promo tersebut dikhususkan bagi korporasi dan pemerintah yang akan menyelenggarakan natal bersama. Selain kedua promo tersebut, Public Relation Hotel Swiss-Bellin Kristal Kupang, Bernadeth Helena Ayuningrum menambahkan promo lainnya ialah White Christmas. Promo itu terbagi menjadi 2 yakni, dinner pada tanggal 23 dan 24 Desember 2019 dan brunch pada tanggal 25 Desember 2019.

Promo natal dan tahun baru tak melulu soal kamar. Frengky Bola selaku Sales Executive Hotel Sahid T-more Kupang menjelaskan bahwa ada promo makanan dan minuman saat momen tersebut. Promo tersebut antara lain Sirsak Mocktail yakni aneka minuman campuran dengan buah sirsak. Minuman terus dibanderol dengan harga Rp18Ribu per gelas. Selain itu tersedia Sahid Signature Dish yang merupakan menu khas yang ada di seluruh jaringan Sahid. Menu tersebut yakni Nasi Goreng Sahid, Sahid Goreng Asam, Ayam Bakar Geprek SIHM&C yang dibanderol dengan Rp55Ribu per porsi. Ada juga promo yang tak kalah menarik dari Sahid T-more Kupang yakni Outside Barbeque. Hanya Rp125Ribu per orang, pengunjung dapat membuat pesta barbeque langsung di tempat masing-masing. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM Fransiska Mariana)