Chord Kunci Gitar dan Lirik Teka Teki - Raisa Andriana: Dirimu Buatku Selalu Penasaran

POS-KUPANG.COM - Anda yang tidak hanya sekadar ingin menyimak lagu milik Raisa Andriana, tapi juga ingin menyanyi diiringi gitar sendiri silakan pakai chord kunci gitar dan lirik Teka-teki berikut ini

Chord Kunci Gitar dan Lirik Teka Teki

D F#m Em

Dirimu buatku selalu penasaran

D F#m Em

Terkadang menjauh terkadang buatku tersipu

Bm A G

Malu manisnya ucapanmu

Bm E

Membuatku tak menentu

G

Ku tak tahu harus bagaimana

.

D Am G

Sungguh kau buatku bertanya-tanya

Gm

Dengan teka-teki teka-tekimu

D Am G

Mungkinkah ku temukan jawaban

Gm

Teka-teki teka-tekimu

.

Musik: D

.

D F#m Em G

Sadarkah dirimu akan apa yang ku rasa

D F#m Em G

Haruskah diriku menyatakan yang sesungguhnya

Bm A G

Malu manisnya ucapanmu

Bm E

membuatku tak menentu

G

Ku tak tahu bagaimana

.

D Am G

Sungguh kau buatku bertanya-tanya

Gm

Dengan teka-teki teka-tekimu

D Am G

Mungkinkah ku temukan jawaban

Gm

Teka-teki teka-tekimu

.

D Am G

Sungguh kau buatku bertanya-tanya

Gm

Dengan teka-teki teka-tekimu

D Am G

Mungkinkah ku temukan jawaban

Gm

Teka-teki teka-tekimu

.

G F# Bm A D

Terkadang ku merasa hampir tak mampu

G F# F

Menghadapi kamu dan semua tanda tanyamu

.

D Am G

Sungguh kau buatku bertanya-tanya

Gm

Dengan teka-teki teka-tekimu

D Am G

Mungkinkah ku temukan jawaban

Gm

Teka-teki teka-tekimu

.

D Am G

Sungguh kau buatku bertanya-tanya

Gm

Dengan teka-teki teka-tekimu

D Am G

Mungkinkah ku temukan jawaban

Gm

Teka-teki teka-tekimu

.

D Am G

Sungguh kau buatku bertanya-tanya

Gm

Dengan teka-teki teka-tekimu

D Am G

Mungkinkah ku temukan jawaban

Gm

Teka-teki teka-tekimu