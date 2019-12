Sepanjang Tahun 2019, Diskoperindag TTS Gelar 16 Kali Operasi Pasar

POS-KUPANG. COM| SOE -- Sepanjang tahun 2019 Diskoperindag Kabupaten TTS telah menggelar operasi pasar murah di 16 Desa. Operasi pasar murah sendiri digelar sesuai dengan permintaan dari pemerintah desa yang masuk ke Diskoperindag.

Kepala Diskoperindag TTS, Frid Tobo kepada pos kupang.com, Selasa (10/12/2019) mengatakan, setiap tahun, Diskoperindag menerima permohonan dari pemerintah desa untuk menggelar operasi pasar murah. Tahun ini, permintaan untuk menggelar operasi pasar bahkan mencapai 20-an desa. Namun karena keterbatasan anggaran yang tersedia, baru 16 desa yang bisa dijangkau.

"Hari ini kita gelar pasar murah terakhir untuk tahun 2019 di Desa Nusa, Kecamatan Amanuban Barat. Sebelumnya kemarin kita sudah gelar di Kota Soe di beberapa titik," ungkap Frid.

Dalam pelaksanaan operasi pasar murah lanjut Frid, pihak Diskoperindag mengalokasikan anggaran untuk membeli sembako pada suplaier yang ada di Kota Soe untuk selanjutnya dijual kembali kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah melalui operasi pasar. Biasanya, Pemda TTS memberikan dengan besaran mencapai 10 persen.

"Harga sembako yang kita jual mendapatkan subsidi sehingga lebih murah," ujarnya.

Ketika ditanyakan terkait harga sembako menjelang perayaan Natal dan tahun baru 2020, Frid mengaku, ada beberapa komoditi yang harganya mulai naik seperti telur dan daging ayam. Namun beberapa komoditi lainnya masih stabil.

"Telur, ayam dan gula biasanya naik kalau mau natal dan tahun baru. Kita rencananya pekan depan turun lagi pantau harga sembako," sebutnya.

Untuk diketahui, Menjelang perayaan Natal dan Tahun baru 2020, harga sembako seperti telur, minyak goreng, ayam dan gula mulai merangkak naik. Sedangkan harga beras relatif stabil.

Telur menjadi komoditi yang naiknya paling tinggi. Jika sebelum harga telur per rak berada dikisaran 43 ribu hingga 45 ribu, di awal Desember ini harga telur naik menjadi 55 ribu per rak.

Sedangkan gula pasir mengalami kenaikan Rp. 1000. Jika sebelumnya di jual Rp. 13.000 per Kg, saat ini naik menjafi Rp. 14. 000 per Kg. Minyak goreng juga mengalami kenaikan, dari 150 ribu per dos, saat ini naik menjadi 160 ribu per dos.

Ayam potong juga mengalami kenaikan Rp. 10.000 petelor. Jika sebelumnya ayam potong berukuran besar dijual Rp. 60.000 per ekor, saat ini naik menjadi Rp. 70.000 per ekor.

Naiknya harga komoditi ini dijelaskan para pedagang disebabkan karena a

danya kenaikan harga dari distributor.Laporan Reporter Pos Kupang. Com, Dion Kota)