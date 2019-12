Jangan Lewatkan! 5 Drama Korea Terbaru Segera Tayang di Bulan Desember Ini, Siapkan Tisu Kamu!

POS-KUPANG.COM - Desember akan sangat menyenangkan karena Drama Korea baru akan disajikkan untuk para pecinta Drakor atau Drama Korea.

Jangan lewatkan salah satu dari Drama Korea ini sejumlah daftar drama yang seru dan dapat mengisi hari-hari Anda.

Drama- Drama Korea tersebut memiliki genre bermacam-macam mulai dari romansa hingga thriller menegangkan yang akan membuat penasaran.

Tentu, seperti kisah Drama Korea lainnya, para pecinta Drakor ini bakal termehek-mehek menyaksikan penampilan para artis korea yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini.

• Bersiap, Inilah 8 Drama Korea yang Bakal Tayang Desember 2019, Pas Temani Libur Natal Kamu

• Gegara Nonton Drakor hingga Jam 3 Pagi, Suami Pulangkan Istri ke Rumah Mertua:Drama Korea Atau Aku?

Preview Episode Mendatang Drakor ‘Love with Flaws’, Akankah Lee Kang Woo Menyerah Untuk Luluhkan Hati Joo Seo Yeon? (entertain.naver.com)

Inilah edisi Desember 2019 dari Kdrama mendatang. Yuk simak!

• Link Drama Korea Terbaru, Tayang Minggu Ini, Jadwal Tayang Drakor Stove League Pengganti Vagabond

1. Crash Landing on You

Emergency Lands of Love (search.naver.com)

'Emergency Lands of Love' atau Crash Landing to You merupakan drama Sabtu dan Minggu yang akan tayang di tvN.

Serial ini dibintangi oleh Son Ye Jin dan Hyun Bin yang mengisahkan tentang asmara tersembunyi antara ahli waris perempuan dari Korea Selatan dan perwira tinggi Korea Utara.

Yoon Se Ri (diperankan oleh Son Ye Jin) seorang pewaris dari keluarga kaya raya (chaebol) dari Korea Selatan.