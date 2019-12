* chord lagu dan Lirik Lagu Lengkap dengan Link Download Lagu Harusnya Aku dari Armada

POS-KUPANG.COM - Inilah link download lagu MP3 Harusnya Aku yang dinyanyikan band Armada.



Lagu Harusnya Aku merupakan lagu ciptaan Rizal yang masuk dalam album Pagi Pulang Pagi.



Walau album ini telah dirilis sejak 2014, tapi lagu Harusnya Aku populer, sejak beberapa waktu terakhir.



Dikutip dari akun YouTube Emotion Entertainment, lagu Harusnya Aku menceritakan sebuah perasaan kehilangan yang mendalam.



Sebuah kondisi yang membuat siapa pun harus ikhlas menerima keadaan.



Apapun yang terjadi, hidup harus terus berlanjut, meski "Ku tak bahagia melihat kau bahagia."



Lagu ini termasuk lagu yang paling banyak di-cover oleh pencinta musik Indonesia.



Sepertinya, lagu Harusnya Aku pas bagi pendengar yang ditinggal nikah oleh seseorang yang sangat dicinta.

Berikut chord lagu atau chord gitar dan lirik lagu Harusnya Aku dari Armada:



Intro :



C F Dm G C



C F Dm G C…





C



Ku tak bahagia



F



melihat kau bahagia dengannya



Dm



aku terluka



G C



tak bisa dapatkan kau sepenuhnya



C



Aku terluka



F



melihat kau bermesraan dengannya



Dm



ku tak bahagia



G C



melihat kau bahagia





Reff :



F G



Harusnya aku yang disana



Em Am



dampingimu dan bukan dia



Dm G



harusnya aku yang kau cinta



C



dan bukan dia

F G



Harusnya kau tahu bahwa



Em Am



cintaku lebih darinya



Dm G



harusnya yang kau pilih



C



bukan dia

C



Ku tak bahagia



F



melihat kau bahagia dengannya



Dm



ku tak bahagia



G C



melihat kau bahagia





Reff :



F G



Harusnya aku yang disana



Em Am



dampingimu dan bukan dia



Dm G



harusnya aku yang kau cinta



C



dan bukan dia

F G



Harusnya kau tahu bahwa



Em Am



cintaku lebih darinya



Dm G



harusnya yang kau pilih



C



bukan dia





Song :



Am F C Em



Am F G

hoo





Reff :



F G



Harusnya aku yang disana



Em Am



dampingimu dan bukan dia



Dm G



harusnya aku yang kau cinta



C



dan bukan dia

F G



Harusnya kau tahu bahwa



Em Am



cintaku lebih darinya



Dm G



harusnya yang kau pilih



C



bukan dia







Outro : C

* Download Lagu Harusnya Aku - Armada via Spotify



Spotify merupakan platform yang menyediakan lagu dari semua negara di dunia termasuk Indonesia.



Kelebihan mengunduh lagu dari Spotify adalah dapat kamu dengarkan lagu tersebut secara offline atau tanpa koneksi internet.



Sebelum menggunakan fitur download yang ada di Spotify, kamu harus beralih ke akun premium atau berlangganan.



Biaya berlangganan pertama bisa didapatkan hanya dengan Rp 4.990 kemudian Rp 49.990/bulan setelahnya jika membayar dengan kartu Visa, MasterCard, dan American Express.



Kamu juga bisa menggunakan kartu IM3 Oreedo, XL, Smartfren, Tri, dan Telkomsel dengan harga Rp 54.990/bulan dan dapat berhenti berlangganan kapan pun kamu mau.



Setelah berpindah ke akun Premium, kamu bisa mencari lagu dan tahan playlist atau album tersebut hingga muncul tulisan Download.



Tap tulisan 'download' dan tunggu hingga proses mengunduh selesai.



Setelah selesai mengunduh, kamu bisa mendengarkan lagu tersebut di manap un dan kapanpun walau tanpa koneksi internet atau secara offline.



Berikut Link Stream atau Download Lagu Harusnya Aku dari Armada



LINK download lagu Harusnya Aku - Armada



