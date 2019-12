INNALILLAHI Cinta Lura Kedukaan, Sang Nenek Tersayang Meninggal Dunia

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Kabar duka kali ini datang dari keluarga selebriti Cinta Laura Kiehl

Nenek dari Cinta Laura meninggal dunia.

Kabar duka tersebut dibagikan oleh Cinta Laura melalui media sosial Instagram miliknya, @claurakiehl hari ini, Kamis (5/12/2019).

Pada postingan tersebut, Cinta mengunggah foto dirinya bersama sang nenek.

Cinta Laura juga mendoakan agar almarhum tenang di surga.

Wanita berusia 26 tahun tersebut mengungkapkan rasa sayangnya dan menyebut akan merindukan humor sang nenek.

"Rest In Peace, grandma. We are all going to miss you dearly.

Your smile, humor and strength will never be forgotten.

I love you. #Roosmina," tulis akun @claurakhiel.

(Istirahat dengan damai nenek (emoji love) kita semua akan sangat merindukanmu. Senyummu, lelucon, dan kekuatanmu tidak pernah terlupakan. Aku mencintaimu)