TRIBUN WIKI: aroma ikan bumbu kemangi Restoran Pala siap gugah selera makan Anda

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Ikan menjadi menu yang tidak pernah bosan ketika menyantapnya. Berbagai olahan dengan menggunakan bahan dasar ikan akan menambah minat selera makan Anda.

Apalagi bila ikan diolah dengan daun kemangi yang wanginga akan semerbak serta menggugah selera makan.

Ikan Bumbu Kemangi yang disiapkan dari promo Food and Beverage On the Rock Hotel ini hadir spesial di bulan ini.

Olahan ikan dari ikan mahi - mahi yang dimasak dengan bumbu kuning dan kemangi ini disajikan dengan nasi putih dan gratis es teh atau teh panas.

Executive Secretary, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Kamis (5/12/2019), mengatakan dengan harga yang di tawarkan adalah Rp 50.000net per porsi dan diskon khusus 10 persen untuk pembelian di area pala restaurant.

Ia mengajak masyarakat kota Kupang untuk segera datang dan mencoba menu promo bulan ini. Karena rasanya lezat dan harganya tidaklah mahal. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)