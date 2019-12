Chord Gitar & Lirik Lagu Bad Liar by Imagine Dragons, Lihat Cara Unduh atau Download MP3

Lagu ini dirilis melalui catatan Interscope dan KIDinaKORNER pada tanggal 6 November 2018 sebagai single keempat dari album studio keempat mereka, Origins (2018).

Lagu ini ditulis oleh Imagine Dragons, Aja Volkman dan Jorgen Odegard, dan diproduksi oleh Odegard.

Lagu berjudul Bad Liar memuncak di nomor 56 di US Billboard Hot 100.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Bad Liar - Imagine Dragons dikutip dari ultimate-guitar.com :

[Intro] D D D D [Lirik 1] D D Oh hush my dear, it's been a difficult year Bm Bm And terrors don't prey on innocent victims G A D Trust me darlin', trust me darlin' D It's been a loveless year D I'm a man of three fears Bm Bm Integrity, faith and crocodile tears G A D Trust me darlin', trust me darlin' [Pra- Lirik] Bm So look me in the eyes G Tell me what you see D Perfect paradise A/C# Tearing at the seams Bm I wish I could escape it G I don't want to fake it D I wish I could erase it N.C. Make your heart believe Bm But I'm a bad liar G Bad liar D Now you know A/C# Now you know Bm I'm a bad liar G Bad liar D Now you know N.C. You're free to go [Lirik 2] D D Did all my dreams never mean one thing Bm Bm Does happiness lie in a diamond ring G Oh I've been asking, for A D Oh I've been asking, for problems, problems, problems [Lirik 3] D D I wage my war, on the world inside Bm Bm I take my gun to the enemy's side G Oh I've been asking for (trust me darlin') A D Oh I've been asking (trust me darlin'), for problems, problems, problems [Pre-Chorus] Bm So look me in the eyes G Tell me what you see D Perfect paradise A/C# Tearing at the seams Bm I wish I could escape it G I don't want to fake it D I wish I could erase it N.C. Make your heart believe [Chorus] Bm But I'm a bad liar G Bad liar D Now you know A/C# Now you know Bm I'm a bad liar G Bad liar D Now you know N.C. You're free to go [Bridge] G I can't breathe A I can't be F#m Bm A G I can't be what you want me to be A Believe me this one time, believe me [Chorus] Bm I'm a bad liar G Bad liar D Now you know A/C# Now you know Bm I'm a bad liar G Bad liar D Now you know N.C. You're free to go [Outro] Bm G D A/C# Oh Bm G Please believe me D Asus4/D A/C# Please believe me







Download Lagu 'Bad Liar' - Imagine Dragons di sini >>> KLIK

Berikut, cara unduh atau download lagu 'Bad Liar' - Imagine Dragons, melalui Spotify.

Spotify memberikan pilihan bagi penggunanya untuk berlangganan secara gratis maupun berbayar.

Untuk mendapatkan fitur download, pengguna spotify harus beralih ke premium atau berbayar.

Untuk premium, berikut harga berlangganan, harga.

Adapun, harga berlangganan setelahnya hanya Rp 49.990/ bulan.

Kamu juga bisa mendapat diskon 50 persen untuk 2 bulan, setelahnya, harga hanya Rp 54.990/ bulan.