Putra NTT Lantik Rektor Universitas Indonesia Hari Ini

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Putra NTT yang kini menjabat Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI) Saleh Husin akan melantik Prof Ari Kuncoro SE MA PhD sebagai Rektor UI periode 2019-2024.

Acara pelantikan berlangsung di Gedung Balai Purnomo Kampus UI, Depok, Rabu (4/12/2019), dimulai pukul 09.00 WIB.

Saleh Husin menjelaskan, setelah pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan Rektor UI dari Prof Dr Ir Muhammad Anis, MMet kepada Ari Kuncoro.

"Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim MBA akan hadir menyaksikan serta menyampaikan pidato," ujar mantan Menteri Perindustrian ini melalui pesan WhatsApp kepada Pos-Kupang.com, Selasa (3/12/2019).

Kepala Humas dan KIP UI, Dr Rifelly Dewi Astuti, SE, MM menambahkan bahwa upacara pelantikan yang dipimpin Ketua MWA UI Saleh Husin dihadiri Anggota MWA UI di antaranya Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc, PhD (Menteri Keuangan), Erick Thohir, BA, MBA (Menteri BUMN) , Prof Dr Bambang PS Brodjonegoro (Menteri Riset dan Teknologi RI/Kepala BRIN).

Selain itu turut hadir para pimpinan di lingkungan UI, kalangan dosen, mahasiswa serta ILUNI UI.

Sebelumnya, Ari Kuncoro terpilih sebagai Rektor UI periode 2019-2024 setelah diadakan pemungutan suara (voting) oleh MWA UI di Kampus UI Depok, Rabu (25/9/2019).

Setelah memasuki tahap tiga besar, Ari Kuncoro yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI mengalahkan dua kandidat kuat, yaitu Prof Abd Haris dan Prof Budi Wiweko.

Dalam voting, Ari Kuncoro mendulang 16 suara, Abd Haris mendapatkan 7 suara, dan Budi Wiweko tidak meraih suara (nol).

"Saya rasa istilahnya bukan kemenangan, tapi estafet. Pak Rektor Anis sudah bilang the next level of excellence. So, what's next the next level of excellence. Begitulah seterusnya sehingga kita bisa membuat perbaikan yang terus-menerus," ujar Ari Kuncoro sesuai terpilih sebagai Rektor UI kepada Kompas.com. (*)