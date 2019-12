Chord Gitar dan Lirik Lagu Silent Night, Lagu Spesial Sambut Hari Natal Download MP3 di Sini

POS-KUPANG.COM - Chord Gitar dan Lirik Lagu Silent Night, Lagu Spesial Sambut Hari Natal Download MP3 di Sini

Silent Night adalah lagu Natal yang populer , digubah pada tahun 1818 oleh Franz Xaver Gruber dengan lirik oleh Joseph Mohr.

Lagu ini tiap tahunnya dinyanyikan oleh masyarakat untuk menyambut datangnya hari besar Natal.

• Ditanya Perkembangan Kasus Penyidik KPK Novel Baswedan, Begini Respon Kapolri Idham Azis

• Biduan Cantik Ini Dituduh Selingkuh Sama Mantan Bupati, 5 Artis Ini Ditinggal Pacar Nomor 4 Heboh

• TERBARU, Pengakuan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya Terhadap Perkara Korupsi Proyek NTT Fair

• Megawati Minta Jokowi Segera Tunjuk Dua Orang Pengganti Maruf Amin dan Mahfud MD di BPIP

Boyce Avanue juga turut menyanyikan lagu Silent Night, video nya beru saja rilis di Youtube pada 1 Desember 2019 kemarin.

Mariah Carey, Kelly Clarkson dan masih banyak penyanyi lainnya yang juga turut menyanyikan lagu Silent Night ini.

Berikut chord gitar dan lirik lagu 'Silent Night' :

[VERSE 1]

G D D7 G G7

Silent night! Holy night! All is calm all is bright

C G C G

Round yon virgin mother and child Holy infant so tender and mild

D D7 G Em G D G

Sleep in heavenly peace! Sleep in heavenly peace!

[VERSE 2]

G D D7 G G7

Silent night! Holy night! Shepherds quake at the sight

C G C G

Glories stream from heaven afar Heavenly hosts sing Hallelujah

D D7 G Em G D G

Christ the Saviour is born! Christ the Saviour is born!

[VERSE 3]

G D D7 G G7

Silent night! Holy night! Son of God love's pure light

C G C G

Radiant beams from thy holy face With the dawn of redeeming grace

D D7 G Em G D G

Jesus lord at thy birth! Jesus lord at thy birth!