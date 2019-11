Lindungi Keluarga dari Penyakit Jantung dengan 4 Cara Ini!



POS-KUPANG.COM--Keluarga yang sehat dan bahagia pastinya harapan semua orang. Namun, pola hidup masa kini yang cenderung tidak sehat menyebabkan berbagai penyakit mengintai Anda dan keluarga. Salah satunya, penyakit jantung.

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa penyakit jantung adalah pembunuh nomor satu di dunia. Data di tahun 2016 menunjukkan bahwa 31% kematian di dunia terjadi akibat penyakit jantung, hingga mencapai 17.9 juta kasus.

Kasus penyakit jantung sebenarnya lebih umum dialami orang berusia lanjut. Namun, seperti diinformasikan oleh American Heart Association, penyakit ini kini semakin sering ditemukan pada kelompok dewasa muda. Dengan kata lain, penyakit jantung pada umumnya dapat menyerang siapa saja, termasuk Anda yang masih masuk dalam kategori usia produktif.

American Heart Association menegaskan pentingnya segera memulai hidup sehat untuk menjaga kesehatan jantung di segala usia. Maka itu, menjalankan pola hidup sehat untuk seluruh anggota keluarga sangat dibutuhkan untuk mencegah penyakit jantung di kemudian hari. Beberapa cara ini mungkin bisa dilakukan.

Jaga berat badan normal

Menurut National Institute of Health, kelebihan berat badan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Hal ini disebabkan karena berat badan berlebih berkaitan erat dengan berbagai faktor risiko penyakit jantung termasuk kadar kolesterol dan lemak darah yang tinggi, tekanan darah tinggi, dan diabetes.

Untungnya, menurunkan berat badan dapat menurunkan risiko penyakit jantung. American Heart Association menunjukkan bahwa penurunan berat badan sebesar 4.5 kg pun sudah memberikan efek positif untuk kesehatan jantung dan kondisi kesehatan secara umum.

Olahraga bareng

Rutin berolahraga membantu memperkuat jantung dan memperbaiki sirkulasi darah. Selain itu, aktivitas fisik juga penting untuk menjaga berat badan serta menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Semua faktor ini berperan positif menurunkan risiko penyakit jantung.

Menurut ahli, waktu berolahraga yang dianjurkan WHO adalah 150 menit latihan aerobik per minggu. Mengacu data tersebut, mungkin Anda bisa membuat rencana olahraga, misalnya 3 kali seminggu dengan durasi 50 menit, atau 5 kali seminggu dengan durasi 30 menit per hari. Kombinasikan juga dengan latihan beban untuk memperkuat otot minimal 2 kali setiap minggunya.