Chord Gitar dan Lirik Lagu Terbaru Andmesh Kamaleng 'Kumau Dia', Liriknya Menyentuh 

POS-KUPANG.COM - Berikut adalah chord lagu terbaru Andmesh Kamaleng - Kumau Dia.

Kumau Dia adalah lagu terbaru Andmesh Kamaleng yang musik videonya baru saja dirilis kemarin, 27 November 2019.

Meski baru rilis kemarin, musik video Kumau Dia - Andmesh Kamaleng sudah ditonton lebih dari 2,6 juta kali.

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Karena Ku Cinta Kau Bunga Citra Lestari, Saat Kau Ingat Aku Ku Ingat Kau

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Kasih Jangan Kau Pergi dari Bunga, Wajahmu Selalu Terbayang

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Sumpah Mati Milik Baron Soulmates, Rasa Rindu Rasa Cinta Rasa Indah

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Beda Agama Vicky Salamor, Pria Asal Ambon yang Menggemaskan

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Pemilik Hati dari Armada Band, Kau Terindah Kan Slalu Terindah

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Main Hati Milik Andra and The Backbone, Ku Akui Ku Main Hati

Chord Lagu Kumau Dia - Andmesh Kamaleng

Intro : C F G

C Cmaj7 F

kuharap semua ini bukan sekedar harapan

C Cmaj7 F

dan juga harapan ini bukan sekedar khayalan

Am G C

biarkan ku menjaganya sampai

F

berkerut dan putih rambutnya

F G Am

jadi saksi cintaku padanya

C

tak main-main hatiku

Bb F G

apapun rintangan yang ku ingin bersama dia

Reff :

C F G

ku mau dia tak mau yang lain

C F

hanya dia yang selalu ada

Am G

kala susah dan senangku

C F G

ku mau dia walau banyak perbedaan

C F G

ku ingin dia bahagia hanyalah denganku

Int. C F G Em F

C

biarkan ku menjaganya sampai

Cmaj7

berkerut dan putih rambutnya

F

jadi saksi cintaku padanya

Am C

tak main-main hatiku

Bb F

apapun rintangan yang ku ingin

G

bersama dia

Reff :

C F G

ku mau dia tak mau yang lain

C F

hanya dia yang selalu ada

Am G

kala susah dan senangku