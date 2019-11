POS-KUPANG.COM - 3 Alasan Ketidaksukaan Anak Bunda Sarita Terhadap Vicky Prasetyo, Apa Saja Itu?

Ya, saat ini Sarita Abdul Mukti atau Bunda Sarita digosipkan dekat dengan Vicky Prasetyo.

TIdak hanya netizen, anak bungsunya, Shaffa Harris dari Bunda Sarita juga tak menyetujui kedekatan .

Bahkan Shaffa Harris mengungkapkan sejumlah alasannya mengapa tak menyetujui berhubungan dengan Vicky Prasetyo.

Hal itu pun memancing sejumlah pihak untuk mengetahui alasan Shafa Harris tak merestui hubungan ibundanya.

Melansir tayangan YouTube Call Me Mel (26/11/2019), Shafa Harris secara blak-blakan membeberkan alasannya tak merestui kedekatan Bunda Sarita dengan Vicky Prasetyo.

Saat itu Shafa Harris dan Bunda Sarita hadir sebagai bintang tamu di program acara yang dipandu oleh Melaney Ricardo.

Melaney kemudian menanyakan apa alasan Shafa tak setuju bundanya dekat dengan Vicky Prasetyo.

Padahal menurut Melaney Ricardo, bundanya berhak untuk bahagia.

"Kenapa Shaf? Mama kan sekarang udah sendiri i mean like she deserve to be happy again," tanya Melaney Ricardo.