POS-KUPANG.COM, KUPANG – VIDEO: Garuda Indonesia Beri Penghargaan Kepada Mitra dan Ground Staff Gapura Angkasa. Ini Videonya

Garuda Indonesia Cabang Kupang memberikan sejumlah penghargaan kepada mitra kerja dan Ground Staff Gapura Angkasa, Kamis (28/11/2019).

Pemberian penghargaan itu dilakukan di Area Check In Counter Garuda Indonesia Cabang Kupang, Bandara El Tari Kupang.

Pemberian penghargaan tersebut dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2019 yang mengangkat tema secara nasional "Aku Pahlawan Masa Kini"

Turut hadir Vice President Ground Service PT Garuda Indonesia, Engelin Yolanda Kardinal, Station and Service Manager PT Garuda Indonesia, DYI Tanasale, General Manager PT Angkasa Pura I, Barata Singgih Riwahono, General Manager PT LPPNPI, BMKG Stasiun Meterologi El Tari Kupang, Kantor Kesehatan El Tari Kupang, DPPU Pertamina El Tari Kupang dan tamu undangan lainnya.

Penghargaan juga diberikan kepada mitra PT Garuda Indonesia Cabang Kupang yang selama ini menjalin kerja sama yang baik.

Kepada Mitra dan Ground Staff Gapura Angkasa, Garuda Indonesia memberikan penghargaan berupa, Excellent Contribution to Station dan Service Delivery, Ground Operational Zero Incident, on time performance, Excellent Suport dan Contrubution to Garuda Indonesia Corporate Sekurity 2019.

Terdapat sebanyak 33 staf dari 80 Gapura Angkasa menerima penghargaan ini.

Sedangkan lima mitra PT Garuda Indonesia Cabang Kupang yang menerima penghargaan antara lain, PT Angkasa Pura I, El Tari Kupang, PT Perum LPPNPI El Tari Kupang, BMKG Stasiun Meterologi El Tari Kupang, Kantor Kesehatan El Tari Kupng dan DPPU Pertamina El Tari Kupang.