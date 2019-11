Chord Gitar 'Semenjak Ada Dirimu' Ciptaan Yovie Widianto, Cara Download Lagunya Melalui Spotifi!

Lagu 'Semenjak Ada Dirimu' ini pertama kali rilis tahun 2007, bergenre Pop dan Jazz.

Lagu ini diciptakan oleh komposer ternama Indonesia yaitu Yovie Widianto.

Beberapa penyanyi dan youtuber Indonesia juga mengcover lagu ini, salah satunya adalah eclat yang baru mengunggah videonya di YouTube pada bulan Oktober 2019 lalu.

Berikut chord gitar dan lirik lagu 'Semenjak Ada Dirimu' - Andity:

[Intro] F Bb x5 F Bb tak pernah kuduga F Bb semuanya berubah F Bb saat kau memandangku F Bb bergetar hati ini Bb C Dm C Am kau berikan harapan tentang Bb C warna warni hariku [Reff 1] Bb Am semenjak ada dirimu Gm F dunia terasa indahnya Bb Am semenjak kau ada disini Gm F kumampu melupakannya F Bb F Bb F Bb kini aku tak sabar F Bb ingin hati kau untukku F Bb nyatakanlah kepadaku F Bb janji indah yang kutunggu Bb C Dm C Am semua kini telah bersinar lagi Bb C takkan kuingat dia to: [Reff 1] [Reff 2] Bb Am semenjak ada dirimu Gm F dunia terasa indahnya Bb Am semenjak kau ada disini Gm F tak ingin melepaskanmu F Bb where are you F Bb when I needed you Db Gb C Now that I found someone new Bb C Dm C Am kau berikan harapan tentang Gm warna warni hariku C warna warni hariku to: [Reff 1] C Bm semenjak ada dirimu Am G dunia terasa indahnya C Bm semenjak kau ada disini Am G tak ingin melepaskanmu C Bm semenjak ada dirimu Am G dunia terasa indahnya C Bm semenjak kau ada disini Am G kumampu melupakannya







Download Lagu 'Semenjak Ada Dirimu' di sini >>> KLIK

Berikut, cara unduh atau download lagu 'Semenjak Ada Dirimu', melalui Spotify.

Spotify memberikan pilihan bagi penggunanya untuk berlangganan secara gratis maupun berbayar.

Untuk mendapatkan fitur download, pengguna spotify harus beralih ke premium atau berbayar.

Untuk premium, berikut harga berlangganan, harga.

Adapun, harga berlangganan setelahnya hanya Rp 49.990/bulan.

Kamu juga bisa mendapat diskon 50 persen untuk 2 bulan, setelahnya, harga hanya Rp 54.990/bulan.