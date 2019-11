Merk Sepatu Resmi Presiden Jokowi Hadir di Ajang MIAMIMODEST Fashion Week, Produk Asli Indonesia

Merk Sepatu Resmi Presiden Jokowi Hadirkan di Ajang MIAMIMODEST Fashion Week, Produk Asli Indonesia

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Merk Sepatu Resmi untuk Presiden Jokowi Hadirkan di Ajang MIAMIMODEST Fashion Week, produk asli Indonesia

Buccheri berkolaborasi dengan designer Jeny Tjahyawati akan turut serta dalam pergelaran busana MIAMIMODEST Fashion Week di Amerika Serikat.

Sebelumnya mereka telah melakukan kolaborasi pada event Indonesian Modest Fashion Week (IMFW) 2020 dan Jakarta Fashion Week (JFW) 2020.

MIAMIMODEST Fashion Week akan diadakan di Intercontinental Miami mulai 30 November 2019 sampai 2 Desember 2019 dengan tema Welcome to The New Normal.

"MIAMIMODEST Fashion Week adalah Modest Fashion Week pertama di Amerika Serikat," kata Managing Director Buccheri, Lo Rudianto pada jumpa pers di Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Di ajang itu, kata Lo Rudianto pihaknya akan membawa sekitar 46 koleksi alas kaki terbarunya yang dibuat khusus.

"Motifnya menyesuaikan dengan apa yang dibuat Jeny Tjahyawati," katanya.

MIAMIMODEST Fashion Week merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mempromosikan industri fashion Indonesia dan menjelaskan kepada dunia Internasional bagaimana industri fashion kita berkembang dari tahun ke tahun.

Saat ini Buccheri juga dipercaya menjadi sepatu resmi untuk Presiden Joko Widodo