PT Sumber Unggas Indonesia dan PRISMA Menggelar Pelatihan Pemeliharaan Ayam KUB di Kupang

POS-KUPANG.COM|KUPANG--Dalam rangka mengenalkan ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) kepada peternak-peternak se-Indonesia, PT Sumber Unggas Indonesia (SUI) menggelar pelatihan pemeliharaan ayam KUB sejak tanggal 27 November hingga 30 November 2019 di Kupang dan Atambua .

Pelatihan tersebut merupakan pembukaan penjualan ayam kampung perdana di Nusa Tenggara Timur.

Ayam KUB merupakan ayam kampung asli hasil seleksi genetik selama enam generasi. Adapun keunggulan dari ayam KUB antara lain adalah pertumbuhan bobot badan yang cepat dengan rata-rata 0,9-1 kg selama 70 hari.

Ayam KUB juga digunakan sebagai petelur dengan jumlah produksi 160-180 butir per tahun, puncak produksi telur mencapai 65-70%, dan lebih tahan terhadap penyakit. Ayam KUB telah ditetapkan sebagai galur baru melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 274/Kpts/SR.120/2/2014.

Dalam press release yang diterima POS-KUPANG.COM, Denny Nasir selaku Direktur Marketing & Sales PT SUI mengungkapkan, ayam kampung memiliki kandungan protein tinggi yang bisa mengatasi masalah stunting di NTT. Oleh karena itu ia berharap kiranya pelatihan tersebut dapat meningkatkan kebutuhan protein hewani masyarakat NTT.

"Kita berharap dari pelatihan ini muncul peternak-peternak mandiri sehingga bisa meningkatkan perkenomian masyarakat khususnya petani dan peternak di NTT. Kita menargetkan bisa mendistribusikan sebanyak 10.000 ekor per minggu anak ayam kampung di NTT,” ungkapnya.

PT SUI yang berdiri sejak tahun 2011 di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dan peternakan terpadu ayam asli Indonesia. Perusahaan ini menyediakan tiga produk utama yaitu anak ayam umur sehari/day old chicken (DOC), ayam hidup (live bird), ayam karkas, dan ayam olahan.

PT SUI mendapatkan lisensi agro inovasi ayam KUB dan ayam Sensi (Sentul Seleksi) di tahun 2016 dan tahun 2017 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian.

Karena itu, PT SUI merupakan salah satu badan usaha yang memperoleh lisensi kerjasama dalam mendistribusikan ayam KUB. PT.

SUI baru memperoleh izin menjadi penetasan ayam kampung resmi untuk mendistribusikan anak ayam ke NTT pada tahun 2019.

Produksi anak ayam (DOC) kampung unggulan PT SUI pun telah didistribusikan hampir ke seluruh wilayah Indonesia mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, NTB, hingga Papua.

Bahkan, produksi anak ayam kampung di Bogor mencapai 500.000 ekor per bulan. Pada tahun 2019 dibangun unit penetasan anak ayam kampung di Bali dengan kapasitas produksi 200.000 ekor per bulan dan 100.000 ekor per bulan di Jambi. Semuanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peternak.

Kegiatan ini bekerja sama dengan program Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (PRISMA), Dinas Peternakan NTT, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Belu yang dihadiri 70 peserta di Kupang, dan 50 peserta di Atambua. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM Fransiska Mariana )