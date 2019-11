Kelompok Paduan Suara Sabet 10 Penghargaan di Negara Eropa

POS KUPANG.COM-- - Kelompok paduan suara binaan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta berhasil memborong 10 penghargaan saat ajang lomba di negara Polandia dan Lituani, pada Kamis (21/11/2019) dan Minggu (24/11/2019) lalu.

Penghargaan bergengsi ini berhasil diperoleh Jakarta Youth Choir dalam ajang The XIV International Warsaw Choir Festival 2019 di Polandia, dan The XXVII International Choir Festival and Competition of Sacred Music di Lituani.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus menjelaskan, 10 penghargaan itu diperoleh dari negara Polandia sebanyak empat penghargaan dan sisanya enam penghargaan dari negara Lituania. Di Polandia, Jakarta Youth Choir berhasil meraih Juara 2 pada kategori Mixed dan Juara 3 untuk kategori Male Choir.

Dalam ajang ini, mereka juga mendapat penghargaan Best Promising Conductor kepada Septo Adi Kristanto Simanjuntak, dan penghargaan dengan penampilan terbaik atau The Best Performance kepada Jakarta Youth Choir.

Selanjutnya di negara Lituani, Jakarta Youth Choir memperoleh enam penghargaan. Di antaranya Juara 1 pada kategori Mixed Choir, Juara 2 kategori Chambers, Juara 3 Grand Prix, Juara 2 Grand Prix, penghargaan Special Jury Awards untuk lagu wajib, dan kategori paduan suara terekspresif.

“Pemprov DKI Jakarta tentu merasa bangga dengan prestasi yang mereka peroleh karena bisa mengharumkan nama Indonesia, khususnya DKI Jakarta,” ujar Firdaus saat dihubungi pada Senin (25/11/2019).

Firdaus mengatakan, penghargaan ini tentu bisa memberikan motivasi kepada Jakarta Youth Choir untuk mengembangkan potensi bakatnya dalam dunia paduan suara. Harapannya, penghargaan yang diperoleh mereka bisa menjangkau negara eropa lainnya.

“Dengan prestasi ini akan memotivasi anak-anak muda Jakarta untuk selalu memberikan prestasi bagi Kota Jakarta di dunia internasional,” katanya