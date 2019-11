Chord Gitar dan Lirik Lagu Jangan Salah Menilai dari Tagor Pangaribuan, Lagu yang Viral

POS-KUPANG.COM - Chord Gitar & Lirik Lagu Jangan Salah Menilai, Lagu yang Viral

Tagor Pangaribuan mentenarkan lagu berjudul 'Jangan Salah Menilaih

HabfaC G

mungkin kau selalu menduga

F C

diriku tak pernah memahamimu

C G

bahkan kau selalu curiga

F G C G

ada yang lain dan kuduakan cintamu …

C G

jangan kau salah menilaiku

F C

dengan semua sikap diamku ini

C G

jauh di dalam lubuk hatiku

F G C G

terukir indah . . terukir indah namamu …

[ reff : ]

C

sayang . . mengapa masih saja

G

kau ragukan cintaku

F

ketulusan hatiku kupersembahkan

G C G

hanya untukmu . .

C

sayang . . andaikan kau dapat

F

melihat hatiku . .

C

kau akan menyadari

G C

betapaku sangat mencintaimu

int : C . . G . . F . . G . .

C . . F . . G . . C . .

G … . C

C G

jangan kau salah menilaiku

F C

dengan semua sikap diamku ini

C G

jauh di dalam lubuk hatiku

F G C G

terukir indah . . terukir indah namamu …

[ reff : ]

C

sayang . . mengapa masih saja

G

kau ragukan cintaku

F

ketulusan hatiku kupersembahkan

G C G

hanya untukmu . .

C

sayang . . andaikan kau dapat

F

melihat hatiku . .

C

kau akan menyadari

G C

betapaku sangat mencintaimu

F C

. . . . kau akan menyadari

G C

betapaku sangat mencintaimu (*)