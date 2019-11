Chord Gitar dan Lirik Lagu Korban Janji Milik Nella Kharisma Guyon Waton, Via Vallen Juga Nyanyi Ini

POS-KUPANG.COM - Korban Janji merupakan lagu milik grup Guyon Waton yang dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi dangdut, termasuk Nella Kharisma.

Tak hanya Nella Kharisma, Via Vallen pun turut menyanyikan lagu ini.

Berikut chord lagu Korban Janji - Nella Kharisma

(Intro) C D G..

C D G..

.

C D G

Tanpo welas kowe lungo biyen kae

Em Am D G

Ra ono mesakne aku sitik wae

C D

Ngaboti tresno anyarmu

Bm Em

Lalu kau tinggalkan aku