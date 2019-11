Pelatih Barito Putera Djadjang Ingin Rampok Poin di Kandang Persib Maung Bandung,Bawa 20 Pemain

POS KUPANG.COM-- ‑ Djadjang Nurdjaman memboyong 20 pemain untuk menghadapi Persib Bandung.

Skuat Barito Putera yang akan menjadi tamu di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (24/11), telah berada di Bandung sejak kemarin.

"Ini kami OTW (on the way) ke Bandung," kata Djajang, Kamis (21/11) pagi.

Pemain yang berangkat dari Banjarmasin sebanyak 17 orang. Tiga di antaranya bergabung di Bandung.

Mereka adalah Bayu Pradana, Rizky Pora, dan Gavin Kwan Adsit yang sebelumnya membela tim nasional di Kualifikasi Piala Dunia 2022.

"Dua puluh pemain ini sudah termasuk dengan tga pemain timnas," ujar Djanur, sapaannya.

Apakah Pora, Gavin dan Bayu akan langsung diturunkan melawan Persib, Djadjang belum bisa memastikan.

Dia akan melihat dulu kondisi mereka.

Dari tiga tim hanya Rizky Pora yang kondisinya terlihat lebih fit sebab hanya tampil di akhir babak kedua menghadapi Malaysia.

Berbeda dengan Bayu dan Gavin yang tampil sejak menit pertama.