Jawaban Mengejutkan Krisdayanti Saat Ditanya Jika Raul Lemos Nikah Lagi, Sang Diva Bahas Perceraian

POS-KUPANG.COM - Krisdayanti sempat dibuat terkejut dengan pertanyaan jika Raul Lemos menikah lagi. Kini adik Yuni Shara justru bahas soal perceraian. Terungkap ini faktanya.

Sejak Krisdayanti menjabat sebagai anggota dewan, rumah tangganya dengan Raul Lemos kini makin disorot.

Belum lama ini adik kedua Yuni Shara berhasil dibuat terkejut oleh Feni Rose dengan pertanyaan jika Raul Lemos berkeinginan untuk menikah lagi.

Sontak pertanyaan itu membuat Krisdayanti berteriak dan tegas mengatakan tidak untuk keinginan Raul Lemos tersebut.

"KD andai suami kamu minta izin buat menikah lagi, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Feni Rose dalam tayangan Rumpi di kanal Youtube Trans TV Official pada (24/10/2019).

Sang diva pun terlihat sedikit kaget dengan pertanyaan dari Feni Rose.

"Oh my God, mudah-mudahan saya di komisi VIII tentang perempuan, jadi saya akan fighting No F****** Poligami!" kata Krisdayanti menegaskan.

Namun meski begitu, baru-baru ini mantan istri Anang Hermansyah justru menyinggung soal perceraian.

Lewat akun Instagramnya, Krisdayanti menggunggah foto dirinya bersama sang suami Raul Lemos, siang ini, Jumat (22/11/2019).

Krisdayanti unggah foto dirinya bersama Raul Lemos (Instagram/krisdayantilemos)

Dalam keterangan foto, Krisdayanti menuliskan sebuah perjuangan dalam mempertahankan rumah tangga.

Bagi ibu empat anak ini, membina mahligai rumah tangga bukanlah sesuatu yang mudah.

Perlu adanya kekompakkan antara istri dan suami untuk menghadapi semua tantangan.

