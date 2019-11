Chord Gitar dan Lirik Lagu Tinggal Kenangan Milik Geby, Pernah Ada Rasa Cinta Antara Kita

Intro: C G Am Em F C Dm G

F....

C G

Pernah ada,

Am Em

Rasa cinta,

F C

Antara kita,

Dm G

Kini tinggal kenangan ..

C G

ingin kulupakan