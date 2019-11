Wow! Polres Kupang Kota Dapat Penghargaan Kemenpan RB Bidang Pelayanan Publik Tahun 2019

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM| KUPANG - Polisi Resot Polres Kupang Kota menerima penghargaan kategori "Baik" Bidang Pelayanan Publik tahun 2019 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan RB.

Penghargaan diberikan kepada Polres Kupang Kota di Hotel Holoday Inn Kemayoran Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Penghargaan tersbeut diserahkan Menpan RB, Tjahyo Kumolo, SH, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA, yang diterima langsung Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P Tarung Binti, SIK, didampingi Kasat Lantas, Iptu Rocky Junasmi, SIK, MH, dan Kasat Intelkam Polres Kupang Kota, AKP Jhoni Nahak, SE.

• Masalah Tapal Batas Matim-Ngada - Linus Lusi : Kami Hargai Aspirasi Masyarakat

Penyerahan penghargaan diawali dengan kegiatan penyampaian hasil evaluasi dan pemberian penghargaan unit pelayanan publik.

Terdapat sebanyak 214 Polres, Polresta dan Polrestabes se-Indonesia yang menjadi obyek penilaian.

Sementara itu, di Polda NTT terdapat tiga obyek yakni Polres Kupang Kota, Polres Manggarai dan Polres Manggarai Barat.

Dari hasil penilaian nilai A dan A-sebanyak 39 Polres, nilai B dan B-140 Polres, nilai C dan C-27 Polres, nilai D satu Polres dan not available tujuh Polres.

• 9 Tahun Menghilang Gegara Video Mesum, Cut Tari Eks Ariel Noah Come Back dengan Tampilan Ini

Polres Kupang Kota Polda NTT diganjar penghargaan tersebut, karena dinilai baik dalam memberikan pelayanan publik.

Sejak beberapa waktu lalu, Polres Kupang Kota dijadikan obyek penilaian di tahun 2019.