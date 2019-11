Pihak Polres Kupang Kota Dapat Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pihak Polres Kupang Kota Polda Nusa Tenggara Timur ( TT) menjadi salah satu Polres yang menerima penghargaan kategori "Baik" Bidang Pelayanan Publik tahun 2019.

Penghargaan diberikan kepada Polres Kupang Kota di hotel Holoday Inn Kemayoran Jakarta pada Rabu (20/11/2019).

• Hipmatim Sampaikan Persoalan Tapal Batas Matim-Ngada

Penghargaan diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahyo Kumolo, SH dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Prof Dr Diah Natalisa, MBA.

Penghargaan untuk Polres Kupang Kota diterima langsung Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P Tarung Binti, SIK didampingi Kasat Lantas, Iptu Rocky Junasmi, SIK., MH dan Kasat Intelkam Polres Kupang Kota, AKP Jhoni Nahak, SE.

Penyerahan penghargaan diawali dengan kegiatan penyampaian hasil evaluasi dan pemberian penghargaan unit pelayanan publik.

• Tahun 2019, Kejari TTU Tangani Dua Kasus Korupsi

Terdapat sebanyak 214 Polres, Polresta dan Polrestabes se-Indonesia yang menjadi obyek penilaian.

Sementara itu, di Polda NTT terdapat tiga obyek yakni Polres Kupang Kota, Polres Manggarai dan Polres manggarai Barat.

Dari hasil penilaian nilai A dan A- sebanyak 39 Polres, nilai B dan B- 140 Polres, nilai C dan C- 27 Polres, nilai D satu Polres dan not available tujuh Polres.

Polres Kupang Kota Polda NTT diganjar penghargaan ini karena dinilai baik dalam memberikan pelayanan publik.