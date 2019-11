DAFTAR Lengkap Nama Staf Khusus Presiden Jokowi, Putri Indahsari Tanjung hingga Dini Shanti Purwono

POS-KUPANG.COM - Presiden Joko Widodo mengumumkan tujuh Staf Khusus Presiden kategori milenial, Kamis (21/11/2019) sore.

Dalam keterangan tertulis dari Juru Bicara Presiden, M Fadjroel Rachman, sosok-sosok yang mengisi jajaran staf khusus presiden tersebut tidak asing.

Satu di antaranya adalah Putri Indahsari Tanjung yang merupakan pengusaha muda kreatif.

Gadis 23 tahun tersebut adalah putri sulung pengusaha Chairul Tanjung.

Putri dan enam orang lainnya dipilih untuk membantu kinerja Presiden Jokowi dengan memberi masukan konstruktif-inovatif dunia milenial.

Dalam tayangan YouTube tvOneNews, Kamis (21/11/2019), Jokowimenyampaikan tujuan dipilihnya anak-anak milenial.

"Ketujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya, harian, mingguan, bulanan, memeberikan gagasan segar yang inovatif," papar Jokowi.

"Sehingga kita bisa mencari cara-cara baru, cara-cara yang out of the box yang melompat untuk mengejar kemajuan negara kita."

Jokowi berharap dengan hadirnya mereka, dapat menjadi jembatan dengan generasi milenial.