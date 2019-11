Kegiatan siswa SD Reformasi Plus dampingan Save the Children, di sekolah ini, Rabu (20/11/2019)

Tim Save the Children Safari ke SD di 7 Kecamatan di Kabupaten Kupang

POS KUPANG.COM I TARUS--Manajemen LSM, Save the Children dalam program School for Change saat ini berada pada periode implementasi tahun kedua dari durasi 3 tahun project di Kabupaten Kupang, NTT.

Program yang didanai oleh IKEA foundation ini dilaksanakan di 7 kecamatan yakni Kecamatan Kupang Barat, Nekamese, Kupang Tengah, Kupang Timur, Amabi Oefeto, Amarasi, dan Fatuleu. Salah satu SD yang menjadi objek perhatian adalah SD Reformasi Plus di Tarus, Kecamatan Kupang Tengah.

Project Officer Save the Children, Maria Arika, ketika ditemui di sela-sela kegiatan di SD Reformasi Plus-Tarus, Rabu (20/11/2019) membentangkan secara garis besar pelaksanaam program School for Change ini.

Dijelaskannya, program ini sesungguhnya sudah dimulai sejak Juli 2018 yang dinamakan Festival Literasi dimana fokus perhatikan pada melatih percepatan aksara, bagi para siswa SD.

Program percepatan membaca terutama pada siswa kelas 1-3 dan program Perlindungan anak untuk siswa kelas 1-6. Untuk memudahkan pendekatan pembelajaran, maka dibentuk Forum Anak yang melibatkan siswa SD sendiri.

"Kami lakukan Safari melalui program School for Change, salah satunya di SD Reformasi Plus. Ada

10 anak yang merupakan utusan tiap kelas masuk dalam Forum Anak. Nanti Forum anak mendapatkan materi dari Save the Children lalu anggota forum tindaklanjuti ke teman-teman sebayanya," jelas Maria.

Dirinya mengakui sebenarnya anak-anak memiliki kemampuan dalam membaca terutama di kelas 1-3. Namun, pengenalan huruf masih rendah dan ini dibuktikan dari hasil survei Tim Undana Kupang.

"Mungkin bahan baca terbatas dan polanya tidak ramah anak. Metode guru menyampaikan tidak variatif dan kurang bahan baca. Tapi saya senang di SD Reformasi gambar keaksaraan sudah di tempelkan di ruangan kelas," kata Maria.

Kepala SD Reformasi Plus, Dance Matasina menyampaikan apresiasi terhadap program School for Change. Dirinya mengakui sebelum adanya program ini, kendala utama paling mendasar pada siswa kelas 1. Hal ini karena ada sebagian tidak masuk TK sehingga mengenal huruf masih sedkit.

"Setelah program ini, masuknya 10 anak di forum justru sangat menolong anak yang belum kenal huruf dan sekarang mereka sudah bisa," kata Dance.

Dance berharap kehadiran Save the Children bukan tahun ini saja, tetapi bisa berlanjut. Pendampingan kepada guru dan siswa selama ini sangat luar biasa.]

• Simak Komentar Terkait Exotic NTT WTM London

• Artis Seksi Ini Nyinyir Soal Pamer Saldo ATM Kalimatnya Menohok, Musuh Baru Nyai Nikita Mirzani?

Kesia Nomleni, siswi Kelas 6 yang juga Wakil Ketua Forum Anak merasa bangga mendapat ilmu dari Save the Children. Di program ini lebih menekankan soal belajar senang tanpa kekerasan. Forum Anak mendampingi siswa kelas 1 yang belum mengenal huruf dilakukan di kelas dan perpustakaan pada waktu senggang.(Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong)