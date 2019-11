Kerja Sama Lintas Sektor Guna Percepatan Eliminasi Malaria di Lembata

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, RICKO WAWO

POS-KUPANG.COM-LEWOLEBA-Dalam rangka membangun kerja sama lintas sektor untuk percepatan eliminasi malaria di Lembata, Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (Perdhaki) mengadakan Workshop dan Advokasi Pengintegrasian Program Malaria Dalam Pengelolaan Dana Desa Guna Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Lembata. Workshop yang di antaranya dihadiri para pendamping desa, pendamping lokal desa, tenaga ahli pemberdayaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata ini dilangsungkan di Hotel Palm Lewoleba, Selasa (19/11/2019).

Selain berupaya mengintegrasikan program eliminasi malaria lintas sektor, pada kesempatan ini Kabid P2PL, Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, dr Geril Huar Noning, juga membeberkan kondisi terkini penanganan malaria dan solusi pengentasan penyakit ini di Kabupaten Lembata.

Dia menyebutkan faktor lingkungan tempat tinggal sangat penting dalam pengendalian penyakit malaria. Apalagi khusus di Kota Lewoleba masih banyak selokan, got dan genangan air yang jadi tempat berkembangbiak jentik nyamuk. Sampai Oktober 2019, paparnya, sudah ada 19 kasus malaria di Lembata.

"Bibit nyamuk itu kan ada di jentik, kalau jentinya tidak kita matikan maka dia akan berubah jadi nyamuk dewasa, jadi pengendaliannya selain nyamuk dewasa juga jentiknya itu," ungkapnya.

Menurut dr Geril kondisi penyakit malaria di Kabupaten Lembata sudah pada jalurnya (on the track) di mana pada tahun 2019 ssharusnya sudah di bawah lima, tetapi justru ada lompatan menjadi 0,1. Tren malaria justru sudah turun.

"Kita lebih maju satu tahun dari perkiraan kita di tahun 2022, jadi di 2019 sudah masuk zona hijau, padahal sebenarnya zona hijau dimulai tahun depan."

• BREAKING NEWS: Kardus Jehatu Tewas Tertimbun Pasir di Penambangan Pasir Wae Maras, Manggarai

Artinya, langkah-langkah penanganan yang dilakukan sudah tepat. Sekarang tinggal bagaimana memperkuat dan mengklarifikasi data di lapangan. Menurutnya penemuan pemeriksaan di lapangan juga harus lebih aktif lagi. Setiap desa, ungkapnya, harus mengenali kondisi malaria di wilayahnya sudah masuk zona kuning, merah atau hijau sehingga pola penanganan setiap zonanya berbeda.

Dia pun memaparkan insiden malaria tahun 2016 secara nasional 0,84 per 1000 penduduk, di NTT presentasinya 5,28 per 1000 penduduk, dan di Kabupaten Lembata 44 per 1000 penduduk. Pada tahun 2017, angka Annual Parasite Insidence (API) menurun 11,7 per 1000 penduduk dan pada 2018 angka API menurun 7,64 per 1000 penduduk.

Ketua Yayasan Papa Miskin Keuskupan Larantuka, Romo Christoforus Soge, menyebutkan Yayasan Papa Miskin memang sejak awal dipercayakan oleh Uskup Larantuka untuk menangani program malaria Perdhaki dan menurutnyasSejak 2015-2019, program ini sudah dilaksanakan di 25 desa di Kabupaten Lembata. Dalam melaksanakan program ini, mereka mengutamakan pemberdayaan di tingkat desa.

"Kurang lebih lima tahun berjalan tingkat API malaria sudah menurun dan dalam pelaksanaan ada banyak inovasi yang dibuat. Perdhaki berpikir soal keberlanjutan dari program ini yang didukung dari semua pihak termasuk dari tingkat desa. Kita mengharapkan supaya di tingkat desa berpikir untuk buat program-program. Di sini kita saling berbagi supaya keberlanjutan dari program ini bisa terealisasi," imbuhnya.

Sementara itu, Ard Dallo, Program Manajer Sub Recipient Keuskupan Agung Ende, menuturkan kalau sampai saat ini belum ada kabupaten di NTT yang bebas dari penyakit Malaria.

"Kami akan jadikan Lembata sebagai prioritas untuk pengentasan malaria," pungkasnya.

Untuk diketahui, Yayasan Papa Miskin Keuskupan Larantuka, SSR YPM Dekenat Lembata, dan SSR Dekanat Lembata II dipercaya menjadi SSR yang menjalankan program Malaria Perdhaki yang mendapat dukungan dana dari Global Fund di wilayah Kepulauan Flores Lembata.

2 Lampiran