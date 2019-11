Download di Sini! MP3 Agnez Mo - Nanana, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Terjemahan Indonesia

Kabar gembira untuk para penggemar penyanyi Indonesia, Agnez Mo.

Pasalnya, Agnez Mo baru saja merilis single barunya berjudul 'Nanana'.

Single terbaru Agnez Mo itu dirilis pada Selasa (19/11/2019) melalui YouTube Musik.

Lagu 'Nanana' tampaknya mendapatkan respon yang positif dari penikmat musik.

Lagu tersebut bahkan berhasil masuk trending topic di Twitter pada Rabu (20/11/2019).

Diketahui, single tersebut merupakan single pertama saat Agnez Mo membangun karir bermusiknya di AS pada 2012 lalu.

Bagi kamu yang penasaran, berikut TribunStyle sajikan lirik lagu, terjemahan Indonesia beserta panduan download MP3.

[Verse 1]

Betcha I can make you love me long time

Watch the way I switch it drop it one time

Baby feed up with my energy

Let me lead you to your destiny, directly

I know you like it when I swing it like that

When I roll it back and forth like that

Baby I can see you into me

Take it in up in your fantasy