Siap-siap Song Hye Kyo Rayakan Ulang Tahun 22 November, Dapat Kado Menggiurkan di Amerika Serikat

POS-KUPANG.COM - Artis Peran Korea Selatan, Song Hye Kyo akan berulang tahun ke-38 pada 22 November 2019 ini.

Mendekati tanggal bahagianya, mulai 17 November wajah pemain drama Descendants of the Sun ini akan terpampang jelas dalam reklame digital di Times Square, New York, Amerika Serikat.

Berdasarkan tulisan yang ada di iklan, ini merupakan hadiah ulang tahun dari penggemar Song Hye Kyo dari Korea Selatan dan internasional.

Projek semacam ini semakin banyak dilakukan oleh para fans selebrita negeri empat musim tersebut.

Dilansir Allkpop, Senin (18/11/2019) Song Hye Kyo juga menjadi artis peran wanita pertama yang mendapat hadiah reklame di Times Square.

Sebelumnya projek iklan ini lebih banyak diperuntukkan bagi idola KPop.

Pascaperceraian dari Song Joong Ki pada 22 Juli 2019, karier Song Hye Kyo nampaknya masih terus cemerlang.

Bahkan seminggu usai kabar perpisahannya berhembus pada 26 Juni lalu, Song Hye Kyo sudah terbang ke Hainan, China, untuk menghadiri promosi merek kosmetik yang dibintanginya.

Lalu ia juga sempat ke Monaco untuk mengikuti acara dari merek perhiasan ternama dan berfoto dengan artis internasional seperti Natalie Portman.