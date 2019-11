Artis Ria Irawan Dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Ini Kata Suaminya Mayky Wongkar

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Pada Senin (18/11/2019) malam, aktris Ria Irawan dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit Umum Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Suaminya, Mayky Wongkar, tampak menuliskan pesan semangat agar Ria dapat kuat menjalani perawatan penyakit kanker ya diidapnya.

"Selalu kuat, selalu berani (emoji love), love you so much bu @riairawan, perjalanan ini masih panjang," tulis Mayky dalam akun Instagram-nya, @mayk_wongkar, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (19/11/2019).

"Bismillah, segalanya dimudahkankan," imbuhnya.

Sebelumnya, Mayky mengatakan, istrinya sedang mendapat perawatan rawat inap dari dokter.

"Mbak Ria masih di ruang IGD saat ini," kata suami Ria Irawan Mayky Wongkar, seperti dikutip dari ANTARA, Senin malam.

Dua aktor kawakan Indonesia, Ray Sahetapy dan Tyo Pakusadewo juga memberikan dukungan kepada Ria lewat Instagram masing-masing. "Menjenguk @riairawan dan ibunya, Ade Irawan... semoga lekas sembuh," tulis Ray Sahetapy.

"Dua aktor besar Indonesia sahabat saya Oom Ray Sahetapy kunjungi Ria Irawan yang sekarang mesti dirawat lagi di RSCM. Kita doakan buat kesembuhan dan kebaikan Ria Irawan ya teman temaaan... Al Fatihah," tulis Tyo.

Ria Irawan pernah menjalani perawatan di RSCM pada September 2019 karena mengidap kanker kelenjar getah bening. Kini, kondisinya kembali menurun sehingga harus dirawat di rumah sakit. (Kompas.com/Baharudin Al Farisi)

