VIDEO - Lirik & Chord Lagu Memori Berkasih Achik dan Siti Nordiana, Dipopulerkan Oleh Nella Kharisma

POS-KUPANG.COM - VIDEO - Lirik & Chord Lagu Memori Berkasih Achik dan Siti Nordiana, Dipopulerkan Oleh Nella Kharisma

Memori Berkasih versi aslinya adalah lagu yang dinyanyikan oleh duo Siti Nordiana dan Achik yang sudah dirilis sejak tahun 2003 lalu.

Duo Siti Nordiana dan Achik adalah musisi dari Negeri Jiran, Malaysia.

• Buruan DOWNLOAD MP3 Camila Cabello - Living Proof Lengkap dengan Lirik Lagu dan Terjemahan Indonesia

• Ini Kronologi Kejadian Penikaman Yohanes Liko di Rangkat Manggarai Hasil Penyelidikan Polisi

• Wakil Bupati Sikka Beberkan Tantangan Imam Milenial, Apa Saja?

Lagu ini adalah lagu duet yang memang dinyanyikan oleh seorang laki-laki dan perempuan.

Lirik lagu Memori Berkasih berbahasa melayu, sesuai dengan asal lagu ini yaitu Malaysia.

Akhir-akhir ini banyak beredar lagu Memori Berkasih yang dinyanyikan oleh beberapa penyanyi dangdut Indonesia.

Lagu ini populer di Indonesia sejak Nella Kharisma menyanyikannya dengan versi dangdut.

Berikut ini adalah lirik dan chord lagu Memori Berkasih Versi Nella Kharisma

Intro : F..G..C -E -Am

C -Dm -Em -F -G -Am..

.

*)

Am G

Telah kucuba meminta kasihmu

Dm Am

biar menjadi ikatan abadi

Dm Am

namun apa daya… terlerai janji kita

E Am

mungkin takdir yang meminta..

Dm Am

namun apa daya… terlerai janji kita

E Am E

mungkin takdir yang meminta…

.

#)

Am

Bermusim kita bersama

Am Dm

menyemai ikatan cinta

G

tak mungkin kasihku hilang

G Am -E

ku kunci hati untukmu…

.

Am

Ku genggam kenangan indah

Am Dm

simpanlah senda gurauan

G

andainya kau kerinduan

G Am F

itulah jadi penawar..

.

$)

(Dm-Em)-G C

Sungguh ku terharu dan pilu

Dm Am

kasih kusemai kau abaikan

(Dm-Em)-G C

putusnya ikatan cinta

F E

mungkin tiada jodoh kita...

.

Reff:

Am

Menangis hati ini

Dm

ku juga bersimpati

G

hancurnya harapanku

C E

maafkan sayang...

Am

Kasihmu yang berubah

Dm

aku pun tak menyangka

G Em E Am

itulah alasanmu…. pergilah sayang..

.

[Duet]

Dm G

Biarlah rindu di kejauhan

C F

menemani hati yang gelisah

Dm E Am

semoga bertemu jua kebahagiaan….

.

Musik : Dm..G..C-E-Am..

Dm-Em-F-G-Am..E..

F-G-Am..E..

.

==Kembali ke : #), $), Reff

.

*)

Am G

Telah kucuba meminta kasihmu

Dm Am

biar menjadi ikatan abadi

Dm Am

namun apa daya… terlerai janji kita

E Am

mungkin takdir yang meminta..

Dm Am

namun apa daya… terlerai janji kita

E Am

mungkin takdir yang meminta…

(TribunStyle.com/Anggie)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul https://style.tribunnews.com/2019/11/17/lirik-dan-chord-lagu-memori-berkasih-achik-dan-siti-nordiana-dipopulerkan-oleh-nella-kharisma