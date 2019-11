Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 25 ASN Nagekeo Ikut Uji Kompetensi, Ini Tujuannya

Laporan Wartawan Pos Kupang, Gordi Donofan

POS KUPANG, COM, MBAY - Dua puluh lima orang Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Setda Nagekeo mengikuti seleksi atau ujian kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama.

Seleksi digelar sejak Selasa (12/11/2019) hingga Kamis (14/11/2019) di Ruangan Sekda Kompleks Civic Center Kantor Bupati Nagekeo.

Ketua Panitia Seleksi, Drs. Lukas Mere, mengakui seleksi tersebut baru pertama kali dilaksanakan di Nagekeo dalam rangka pengembangan karier PNS agar kompetitif.

"Seleksi dan uji kompetensi ini kami laksanakan untuk menggenapi amanat regulasi. Kami laksanakan dengan memperhatikan kompetensi, kualifikasi, penilaian kinerja dan kebutuhan pnstansi pemerintah," ujar Lukas, yang juga Sekda Nagekeo itu.

Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nagekeo ini menyebut dasar hukum pelaksanaan seleksi/uji kompetensi itu adalah Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Managemen PNS, Peraturan Kepala BKN No. 23/2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS dan Surat Wakil Ketua Komisi ASN No. B-3723/KASN/11/2019 tanggal 5 November 2019 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Uji Kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi pejabat tinggi pratama lingkup Pemkab Nagekeo.

Ia menyebut materi uji kompetensi meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio-kultural.

"Sesudahnya panitia menyeleksi rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas serta aspek lain yang relevan. Peserta juga harus menulis makalah, mempresentasikannya dan melalui uji wawancara," urai Lukas.

Ia mengaku hasil seleksi akan diumumkan kemudian dan hasil seleksi menjadi dasar pertimbangan bagi Pemkab Nagekeo untuk melakukan rotasi dan mutasi jabatan. "Bagi yang tidak lolos seleksi, risikonya tidak dapat menduduki jabatan pemimpin tinggi pramata," tegas Lukas.

Panitia seleksi adalah para pakar/profesional, unsur akademisi dan unsur pemerintah diwakili Sekda Nagekeo, Drs. Lukas Mere, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nagekeo Drs. Bernad Dinus Fansiena, MT. *