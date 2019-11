Buruan DOWNLOAD MP3 Camila Cabello - Living Proof Lengkap dengan Lirik Lagu dan Terjemahan Indonesia

Kabar gembira untuk para penggemar Camila Cabello.

Pasalnya, Camila Cabello baru saja merilis single terbarunya berjudul 'Living Proof'.

Lagu 'Living Proof' milik Camila Cabello rilis pada 14 November 2019 lalu.

Melansir dari Rolling Stones, lagu tersebut merupakan salah satu lagu andalan di album 'Romance'.

Album 'Romance' sendiri rencananya akan dirilis pada 6 Desember mendatang.

Berikut TribunStyle sajikan lirik lagu Camila Cabello - Living Proof, beserta terjemahan Indonesia dan panduan download MP3.

Ah-ah-ah

Ooh

Tell me something, but say it with your hands, slow

When you touch me, paint me like a Van Gogh

I wanna study every inch of you

'Til you trust me to make the angels come through