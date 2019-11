Begini Komentar Juri dan Mentor saat Pemilihan Putra dan Putri NTT Tahun 2019

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM Fransiska Mariana

POS-KUPANG.COM-KUPANG-Sebanyak 44 putra dan putri NTT telah terpilih dan mendapatkan gelar duta sesuai bidang masing masing. Mahkota Putri NTT pun berhasil diraih Kresensia Lidya Fira Assan dari Flores Timur, dan Rahmad Syarua Daud dari Lembata sebagai Putra NTT 2019. Pemilihan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Sabtu (16/11/2019) malam.

Acara dibuka dengan penampilan para peserta yang melakukan catwalk dan memperkenalkan diri. Selain itu, mereka pun tampil dengan balutan busana daerah kerjasama Levico Butik dan Padu Padan Tenun karya Erwin Yuan.

Memasuki sesi pertanyaan, para peserta putri pun unjuk kecerdasan dalam menjawab berbagai pertanyaan. Hal yang sama juga dilakukan oleh peserta putra. Dalam waktu 30 detik, para peserta terampil dalam menjawab semua pertanyaan. Adapun juri yang terlibat adalah juri nasional, yakni Tety Sri Nurhayati dari Yayasan Puteri Indonesia; Clarita Mawarni Salem; R. Sapto Djoko Widinugroho; Defrico Windo; dan Abdul Wahab.

Tety Sri Nurhayati yang ditemui usai acara mengaku senang atas terselenggaranya event tersebut. "Seru, pokoknya seru." Meski demikian, Tety mengakui bahwa untuk standar putri masih akan diseleksi lagi, karena belum mendapat kemasan yang pas terkait standar tinggi.

Sementara itu, pemilihan ini pun tentunya membuat bangga mentor mereka, Maria Jenny Claudyanti Johandra Besin. Perempuan yang pernah menjadi Putri Pariwisata NTT Tahun 2018 ini merasa luar biasa bisa menjadi mentor dari putra-putri terbaik daerah ini.

"Saya sebagai mentor merasa luar biasa. Excited ya karena mereka itu antusiasnya tinggi. Mereka juga semangat. Walaupun ada yang baru pertama kali ikut event seperti ini tapi mereka sungguh luar biasa, mereka dapat ilmu dan pengalaman baru," ungkap Jenny sambil tersenyum.

Menurutnya, Pemilihan Putra dan Putri NTT ini merupakan salah satu event terbesar pertama di NTT. Selain itu, event ini pun mengembangkan potensi dan jati diri peserta untuk membawa nama NTT menjadi terkenal di luar, baik Indonesia maupun Internasional. "Saya berharap event ini terus berlanjut ke depannya, karena event ini sangat didukung oleh Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur kita. Mereka merasa anak muda NTT itu punya potensi yang lebih baik sehingga harus dieksplor, harus terus dipush agar menunjukkan bahwa NTT juga bisa."

Jenny adalah mentor yang membimbing peserta pemilihan Putra dan Putri NTT Tahun 2019 selama msa karantina. Fokus Jenny adalah disiplin waktu dan bagaimana peserta bisa menghargai satu sama lain di masyarakat. "Terus beri energi positif dan inspirasi ke generasi bangsa," harapnya.

Kresensia Lidya Fira Assan mengaku sangat bahagia dan bangga bisa menjadi Putri NTT 2019. "Without Jesus and Mother Mary, I'm nothing." Ia pun berharap semoga ia bisa memberikan yang terbaik bagi NTT di ajang nasional dan internasional. Hal senada juga disampaikan oleh Rahmad Syarua Daud. " Pastinya saya bangga sebagai generasi muda dan saya akan menjadikan diri saya sebagai role model bagi generasi muda."

Ibunda dari Putri NTT 2019, Mama Sencha mengaku sangat bahagia karena anaknya bisa keluar sebagai Putri NTT 2019. "Saya jauh-jauh datang dari Larantuka untuk mendukung anak saya, Saya optimis dengan kualitas anak saya." (cr1)