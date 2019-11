Forum Investasi Tiga Provinsi Wilayah Konjen RRT Digelar di Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Denpasar menggelar Forum Investasi Tiga Provinsi.

Forum Investasi yang keempat ini digelar di Kupang, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (16/11/2019).

Forum yang diselenggarakan bekerjasama dengan tiga perintah provinsi yakni, Pemprov NTT, Pemprov NTB dan Pemprov Bali ini dibuka oleh Ketua Dekranasda NTT, Julie Sutrisno - Laiskodat.



Dalam forum bisnis dan investasi yang dihadiri oleh investor dari negeri tirai bambu ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi memaparkan potensi investasi di masing masing provinsi.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, perwakilan Forkopimda, para kepala instansi teknis pemprov, para kepala kantor perusahaan negara dan daerah serta para pengusaha.

Berikut nama perusahaan RRT yang ikut dalam Forum Investasi Tiga Provinsi ke-4 di Kupang.

PLTU Celukan Bawang PT China Huadain General Energy Bali, China National Complete Plant Import and Export Corporation Limited, China State Construction Overseas Development Shanghai PT, China National Chemical Engineering Group Co Limited (CNCEC Indonesia), PT New Hope Jawa Timur, China Communications Construction Engineering Indonesia dan China Energy Investment Corporation.

Selain itu ada China Railway Group Limited, KPPA China Power International Holding Limited, Orro Representative Office Indonesia, Yunnan Provincial Energy Investment Group Limited, Yunnan Construction Engineering Group Limited serta Kunming Engineering Corporation Limited.

Ada pula PT Yunnan Water Utilities Indonesia, PT Wuhan Southern Geo Engineering Indonesia, PT Sinotrans CSC Indonesia, PT Kydx International Logistic, PT Lombok Box Property dan PT Zoomy Media Indonesia. (hh)