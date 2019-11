Smater  Maumere Borong  Juara di  Olimpiade  Bahasa  Jerman

POS-KUPANG.COM, MAUMERE---Siswa dan siswi SMAK Frater (Smater) Maumere kembali unjuk kemampuan dalam Olimpiade Bahasa Jerman diadakan di Kota Ende, Pulau Flores, Sabtu (9/11/2019).

Kompetisi melibatkan SMA di region Flores-Lembata, Smater Maumere menyebet juara satu, dua dan tiga. Maria Cintya Deby da Silva, siswi semester III jurusan bahasa merebut juara pertama. Yosef Freinademetz Jajadi Aeng, semester tiga Mipa C merebut peringkat kedua dan The Dewi Anggrany, semester tiga Mipa C merebut juara tiga.

Deby da Silva, tak menyangka akan merebut juara pertama. Ia menyebut peserta dua rumah dari SMAK Ndao, SMAN 1 dan SMAK Suryadikara sangat percaya diri.

“Saya pikir kami kalah. Soalnya mereka percaya diri sekali. Ternyata kami yang jadi pemenang,” ujar Deby da Silva kepada pos-kupang.com, Rabu (13/11/2/201).

Guru Bahasa Jerman, Maria Fatima Sumartif, mengatakan siswanya menjadi pemenang level A2 tingkat pemula level dua. Mereka berhak tampil dalam olimpiade nasional bulan Januari 2020 di Jakarta.

“Hasil tiga terbaik dari lomba tingkat nasional di Jakarta akan tampil tingkat internasional,” kata Maria Fatima.

Olimpade Bahasa Jerman diselenggarakan Ikatan Guru Bahasa Jerman-Indonesia bekerjasama dengan Goethe Institut, diadakan rutin setiap tahun. Tahun 2020, Maumere menjadi tuan rumah penyelenggara.

Kepala Smater, Frater Dominikus, BHK mengaku bangga dengan pencapaian peserta didiknya. Ia berharap mereka terus menyiapkan diri tampil dalam olimpiade nasional tahun depan.

“Kami utus 12 orang, tiga orang meraih juara,” ujar Frater Dominikus. (laporan wartawan pos-kupang.com, eginius mo’a).

