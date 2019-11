Konser 'Untuk Rumah Tuhan' di Kota Kupang Jodie Idol Menangis

Saat Konser Untuk Rumah Tuhan di Stasi St. Fransiskus Xaverius Naimata Kota Kupang Jodie Idol Menangis

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Bianca Jodie Maurinne jebolan Indonesia Idol 2018 meneteskan air mata ketika menyanyikan lagu 'Bunda' bersama anak-anak dari Stasi St. Fransiskus Xaverius Naimata Kupang.

Jodie menyanyi bersama anak-anak dalam konser Untuk Rumah Tuhan yang digelar di Hotel Cahaya Bapa, Kota Kupang, Senin (11/11/2019).

Konser tersebut digelar dalam rangka galang dana untuk pembangunan Gereja Stasi St. Fransiskus Xaverius Naimata Kupang.

Usai menyanyi, Jodie, katakan, ibu merupakan sosok penting dalam hidupnya, yang selalu mendengar setiap keluh kesahnya. Ia juga sempat memeluk dan bercengkerama dengan usai mereka menyanyi bersama.

Jodie dalam kesempatan itu memuji sejumlah remaja Kota Kupang yang ikut memeriahkan 'Konser Untuk Rumah Tuhan' tersebut.

"Wah ternyata anak-anak di Kupang suaranya bagus-bagus," ungkap Jodie setelah ia menyaksikan rangakaian penampilan beberapa remaja menyanyi.

Jodie sendiri membawakan kurang lebih tujuh lagu. Jodie membuka penampilannya dengan lagu You Are The Reason. Suara Jodie yang khas dan lembut sontak membuat para penonton histeris.

Jodie menyanyi sambil melangkah pelan menuju panggung, para penonton berlarian mendekati Jodie. Mereka merekam penampilan Jodie dengan kamera handphone.

Jodie sukses menghibur penonton. Ia selalu mendekati penonton dan mengajak penonton bernyanyi bersama. Tidak hanya itu, di sela-sela menyanyi Jodie menceritakan bagaimana perjuangannya di Indonesia Idol 2018 untuk memotivasi penonton khusunya kaum muda-mudi.

Menurutnya, masa remaja, masa muda merupakan masa yang penting untuk mengembangkan diri dan bakat. Oleh karena itu, Jodie mengajak kaum muda-mudi untuk mengisi masa muda mereka dengan hal-hal yang berguna terutama untuk masa depan mereka.

Apresiasi untuk Jodie pun mengalir dari penonton. Odilia Putri, kepada POS-KUPANG.COM, mengatakan, Jodie sosok yang rendah hati dan murah senyum.

Odilia juga mengapresiasi Jodie yang mau menggelar konser tersebut menggalang dana untuk menyelesaikan pembagunan Gereja Stasi St. Fransiskus Xaverius Naimata Kupang. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)