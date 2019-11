INDONESIA BANGGA, Claudia Emmenuala Santoso asal Cirebon Juara The Voice of Jerman

Claudia Emmanuela Santoso saat tampil di fina The Voice of Germany

INDONESIA BANGGA, Claudia Emmenuala Santoso asal Cirebon Juara The Voice Jerman

POS KUPANG.COM -- Remaja asal Indoensia, Cladia Emmanula Santoso akhirnya tampil sebagai juara The Voice of Germany tahun 2019.

Hasil ini tentunya memuat segenap publik Indonesia bangga, sebab remaja Indonesia ini berhasil menjadi yang terbaik pilihan warga Jerman

Dalam kanal youtube The Voice of Germany - Offiziell, Pada malam grand final, Claudia yang asal Cirebon tampil memukai dengan lagu I Have Nothing milik Whitney Houston

Lagu yahg dikenal degan nada-nada sangat tinggi ini dilahap habis oleh gadis berusia 18 tahun ini. Bahkan para penonton memberikan tepuk tangan luar biasa.

Bahkan juri menthor Claudia, Alice tak kuasa menahan rasa senangnya dan langsung berlari menghampiri Claudia yang masih berdiri di atas panggung.

Para pesaing Claudia diantaranya Erwin pun memberikan pujian terhadap Claudia yang memang tampil luar biasa.

Pada malam grand Final, Claudia berhasil mengimpulkan 46,39 votingan SMS atau jauh meningglkan empat konstetan lainnya.

Bahkan Erwin yang berada di urutan kedua hanya memperoleh 17,36 persen suara.

Dalam penampilannya, Claudia Emmanuela Santoso mengenakan gaun warga merah mudah.