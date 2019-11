Moringa Schoolpreneur Cara Untuk Bisnis Kelor

POS-KUPANG.COM--Dapur Kelor Indonesia sebagai UKM mandiri yang bergerak dibidang usaha yang berbasis tanaman kelor membagikan cara bagaimana berbisnis kelor melalui Schoolpreneur, pelatihan selama dua hari Jum’at dan Sabtu minggu lalu ini diikuti oleh 12 peserta dari berbagai kalangan, ada mahasiswa, pengusaha, UKM dan perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Peluang usaha untuk bisnis yang berbasis tanaman kelor ini sangat menjanjikan apabila ditekuni serius dengan jiwa kewirausahaan, apalagi potensi yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengembangkan tanaman ini

sangat luar biasa, mulai dari kondisi tanah yang cocok, lahan yang tersedia, dan pasar yang masih terbuka lebar.

Frans Tio Keban sebagai Ka Divisi Pelatihan Dapur Kelor menyampaikan bahwa Pelatihan Kewirausahaan Tanaman Kelor ini merupakan Angkatan Pertama dan kedepan kegiatan pelatihan ini akan diselenggarakan secara berkala.

“Kami akan membagikan pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat yang berminat usaha berbasis tanaman kelor, kami juga ingin mengajak teman-teman ukm untuk menjadikan tanaman kelor ini sebagai salah

satu bidang usaha kecil menengah yang akan mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat NTT,” demikian disampaikan Tio.

Bisnis Tanaman Kelor tidak hanya berkutat pada perkebunan kelor, banyak orang berfikir bahwa bisnis kelor itu harus punya lahan hektaran, punya mesin pengering, punya mesin serbuk dan modal yang besar, akan tetapi

bisnis kelor itu bisa dilakukan dengan cara yang mudah dan modal yang murah.

CEO Dapur Kelor Kiky Nurrizky saat dihubungi membenarkan hal tersebut “Dalam bisnis kelor kami membagi dalam Dua bidang, yaitu bidang usaha On Farm dan bidang usaha Off Farm, dalam pelatihan ini lebih banyak porsi kepada usaha bidang Off Farm, bagaimana mengolah tanaman kelor untuk dijadikan peluang usaha

yang menghasilkan tanpa harus membuka lahan perkebunan”

“Paradigma Bisnis Kelor itu harus membuka lahan kebun hektaran dan orientasi ekspor ber ton-ton di sebagian masyarakat kita khususnya NTT memang menciutkan nyali UKM yang berminat berusaha di bidang kelor ini, padahal menurut pengamatan saya faktualnya belum demikian kiky menjelaskan.

Selama ini Dapur Kelor menyasar pasar lokal baik di NTT maupun di wilayah lain di Indonesia, produk dapur kelor yang diproduksi di Kupang dengan tenaga kerja putra-putri NTT nyatanya dapat bersaing di pasar lokal

Indonesia, hal ini terbukti dengan banyaknya permintaan akan produk kelor asli NTT.

“Selama satu tahun berdirinya Dapur Kelor telah memiliki 14 Gerai di seluruh Indonesia, ada di Labuan Bajo, Bali, Jogja, Bandung, Bogor bahkan sudah sampai ke Bengkulu, kami tidak ingin sendirian, kami ingin berbagi dengan teman-teman ukm yang berbasis tanaman kelor lainnya, kami sudah punya cafe dan galery dan kami siap menampung produk kelor dari UKM sehingga cafe dan galery Dapur Kelor akan menjadi Pusat Oleh-oleh khas Kupang yang berbahan dasar kelor” ujar Kiky yang pernah menjuarai Sociopreneurship Kapal Api

ini.

“Dalam pelatihan itu juga kami sampaikan bahwa dalam berbisnis kelor tidak harus mempunyai modal yang besar, Dapur Kelor telah membuktikan bahwa selama ini kami berkembang dengan modal seadanya tanpa

bantuan modal dari perbangkan, memang perkembangannya tidak pesat padahal permintaan produk cukup banyak, kami hanya bisa memenuhi pasar sesuai dengan kemampuan kami” Kiky dengan semangat

menjelaskan.

Kiky mempunyai Visi “Dengan mengajak ukm berbasis kelor lainnya bergabung, kami berharap kedepan Dapur Kelor menjual “Toko Kelor” bukan lagi menjual “Produk Kelor”(advetorial/*)