Tour Jateng, Nikita Mirzani Gak Sabar Jajal Rute Pontianak - Banjarmasin dengan Moge BMW R NineT 

Nikita Mirzani Gak Sabar Jajal Rute Pontianak - Banjarmasin dengan Motor Gede BMW R NineT

POS-KUPANG.COM - Artis seksi Nikita Mirzani dikenal tidak bisa lepas dari motor gede, khususnya mereka BMW.

Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani bersama GSrek tour ke Jawa Tengah.

"SPIDI TOUR GSrek Ride to Central Java Chapter #BMW," tulis Nikita Mirzani di akun Instagram 2nikitamirzanimawardi_17.

Ia pun mengaku tidak bisa melupakan betapa menyenangkannya touring Jakarta-Jawa Tengah.

Nikita Mirzani mengaku tidak sabaran untuk touring kembali.

Kali ini, Nikita Mirzani ingin sekali melintasi Pulau Kalimantan.

Tepatnya, rute Pontianak di Kalimantan Barat dan Banjarmasin di Kalimantan Selatan.

"Ga bisa move on dari riding kemarin. Next Pontianak - Banjarmasin Taken by ; @yakengkok," tulis Nikita Mirzani.

