POS-KUPANG.COM - DILELANG ! Kaos Kaki Michael Jackson yang Bertahtakan Kristal, Kamu Jangan Baper Ya

Michael Jackson selalu jadi bahan perbincangan meski raja pop itu sudah meninggal.

Michael Jackson memiliki peninggalan yang banyak.

Termasuk kaus kaki bertatahkan kristal, lot termasuk surat yang ditandatangani dari Michael Jackson ke Frank - yang menandainya ke Epic Records dan mengelolanya dari tahun 1984 hingga 1989 - mengucapkan terima kasih karena telah menjaga dia selama Victory Tour-nya.

Itu juga dilengkapi dengan sertifikat keaslian serta surat dari istri Frank, yang menyatakan bahwa mereka dikenakan untuk debut moonwalk.

Kaus kaki Bintang Pop itu dapat mematahkan estimasi 1 hingga 2 juta dolar, tetapi juga akan ada beberapa barang yang lebih terjangkau dalam pelelangan itu.

Potongan langka lain memorabilia MJ untuk diperebutkan akan mencakup penghargaan emas dan platinum asli untuk Thriller, Dangerous, Bad, This Is It dan Off The Wall, serta tanda properti yang digunakan dalam film Moonwalker tahun 1988.

Lelang akan berlangsung dari 13 hingga 22 November di Gottahaverockandroll.com, jika Anda memiliki uang sebanyak itu untuk dihabiskan di kaus kaki atau disk presentasi.

Kaus kaki Michael bukan satu-satunya bagian memorabilia selebritis, ada juga pakaian 'bad Sandy' ikonik dari Grease Newton karya John Grease, dengan hasil penjualan untuk amal penelitian kankernya.

Michael Jackson (reuters) (Reuters)

Sebelumnya banyak pelelangan barang-barang selebritim bahkan sesuatu yang terkesan aneh.

Sebut saja batu ginjal William Shatner dijual seharga 14.000 poundsterling (sekitar Rp 252 juta) tahun 2006 dan tes kehamilan positif Britney Spears menghasilkan 3.900 poundsterling (sekitar Rp 70 juta) pada 2005. (*)

