KURS HARI INI: Rupiah Jisdor Melemah ke Rp 14.040 Per Dolar AS

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - KURS HARI INI: Rupiah Jisdor Melemah ke Rp 14.040 Per Dolar AS, nilai tukar rupiah pada Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate ( Jisdor) melemah di hadapan Dolar Amerika Serikat (AS), Kamis (7/11/2019).

Mengutip Bloomberg via Kontan.co.id, pukul 10.00 WIB, rupiah Jisdor pada level Rp 14.040 atau melemah 0,34% dari posisi kemarin Rp 13.992 per Dolar AS.

Senasib, Rupiah pasar spot juga melanjutkan pelemahannya ke Rp 14.043 per Dolar AS atau 0,14% dari sesi sebelumnya.

Sebenarnya, laju penguatan Dolar AS hari ini sedang tertahan menyusul kabar terbaru dari kesepakatan dagang AS dan China.

Reuters melaporkan pada hari Rabu (6/11), pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping untuk menandatangani kesepakatan perdagangan sementara dapat ditunda hingga Desember karena diskusi terus berlanjut mengenai persyaratan dan tempat.

Di antara berbagai saran adalah untuk menandatangani kesepakatan setelah pertemuan NATO yang dijadwalkan pada awal Desember.

Ya Dolar AS melemah 0,28% ke 108,67 di hadapan yen Jepang.

Namun, the greenback masih perkasa di hadapan mata uang Asia lainnya. Misal, Dolar menguat 0,05% di hadapan Dolar Singapura.

Berikut Kurs yang dikutip dari Bank Syariah Mandiri

USD - 13.970 - 14.110

SGD - 10.245 - 10.405

EUR - 15.435 - 15.645

AUD - 9.560 - 9.750

JPY - 126 - 134

SAR - 3.710 - 3.790

Last Update: 07 Nov 2019 08:00 nilai tukar rupiah tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

