Claudia Emmanuela Santoso sukses ke final The Voice of Germany setelah menyanyikan lagu 'Listen' dari Beyonce.

INGAT Claudia Emmanuela Santoso? Kini Dia Masuk Final The Voice of Germany Berkat Lagu Listen

POS-KUPANG.COM - Masih ingat Claudia Emmanuela Santoso yang memukau juri dan penonton The Voice of Germany berkat lagu Never Enough?

Nah ternyata langkah Claudia Emmanuela Santoso di ajang tersebut.

Baru saja kabar menggembirakan datang dari Claudia Emmanuela Santoso. Ia berhasil lolos ke final The Voice of Germany 2019.

Perolehan suara untuk Claudia mengungguli kontestan lain dari tim Alice Merton, Mariel.

Pada babak final, dara dari Cirebon akan bersaing dengan empat finalis lainnya, yaitu Lucas, Freschta, Fidi, dan Erwin.

Nama keempat finalis The Voice of Germany 2019 juga diumumkan di akun Instagram ajang pencarian bakat tersebut.

“Selamat pada finalis #TVOG-Claudia Emmanuela, Freschta, Fidi, Erwin, dan Lucas!” tulis @thevoiceofgermany pada caption unggahannya.

Pada babak semifinal, ClaudiaEmmanuela Santoso membawakan lagu “Listen” milik Beyonce. Claudia juga tampil elegan dengan gaun abu-abu.

"Danke schön, vielen dank (terima kasih, terima kasih banyak)," ucap Claudia usai menyanyi.