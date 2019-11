Lirik Lagu dan Terjemahan Dancing With Your Ghost Sasha Sloan, Bikin Baper Guys

Sasha Sloan merilis lagu baru berjudul "Dancing With Your Ghost" pada 28 Juni 2019.

Lagu Dancing With Your Ghost menceritakan tentang seorang yang ditinggal pergi kekasihnya saat perasaannya sedang dipenuhi cinta.

Setiap hari dia memikirkan dimana kekasihnya dan kenapa dia pergi.

Sasha Sloan mengunggah lirik resmi lagu Dancing With Your Ghost pada channel YouTube-nya, Sasha Sloan, pada 28 Juni 2019.

Sampai Sabtu (20/7/2019), video lirik lagu Dancing With Your Ghost tersebut telah ditonton lebih dari 3,5 juta, dan disukai oleh lebih dari 130 ribu like.

Sasha Sloan adalah penyanyi dan penulis lagu asal Los Angeles, California.

Wanita yang lahir pada 11 Maret 1995 tersebut merilis beberapa lagu fenomenal lainnya seperti "Older", "The Only", "Faking It", dan lainnya.

Lirik dan Terjemahan Lagu Dancing With Your Ghost- Sasha Sloan