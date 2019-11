Lima SMA Ikut Kompetisi Demo Sains di UKAW Kupang, Ini Tujuannya!

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donovan

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan FKIP Universitas Kristen Artha Wacana UKAW menyelenggarakan kompetensi demo sains.

Lomba bertajuk BioEdu-Expo 2019 ini diiikuti lima Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Ketua Panitia BioEdu-Expo 2019, Merpiseldin Nitsae disela-sela kegiatan mengatakan peserta yang terlibat dalam lomba demo sains itu sebanyak 4 SMA dan 1 yayasan. Dari 5 sekolah tersebut terdapat 8 tim.

• Bupati Ende, Drs Djafar Achmad: PMI Berikan Kontribusi Bagi Masyarakat

Sekolah yang terlibat yakni SMA Tunas Gloria Kupang yang diwakili 1 tim dengan judul demo sain 'Save the World'. SMA Elpida Noelbaki Kabupaten Kupang mengutus 1 tim dengan judul demo 'Magit Fire'.

Sedangkan SMA N 1 Kupang diwakili sebanyak 2 tim yakni tim A membawakan mode dengan judul 'Fakum cleaner dari bahan bekas' lalu tim B judul Mikroskop Digital Sederhana'.

Sementara SMA Nusa Cendana Internasional Plus Scohool memiliki 3 tim. Tim A membawakan demonya dengan judul 'Rekrestalisasi garam oleh si haram', tim B tentang 'pembuatan bioplastik menggunakan limbah kulit pisang' dan tim C 'Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi betadin dengan vitamin C serta Yayasan Rumah Impian diwakili 1 Tim judul 'Amikroba makan plastik ko unik ya'.

• Bank Mandiri Kupang Beri Reward Untuk Agen Mandiri Dengan Transaksi Terbanyak

"Kegiatan ini kami bagi menjadi tiga sesi dengan menghadirkan sebanyak 3 orang juri diantaranya, Heri F Lalus juri Fisika, Juri Kimia, Jonson N. Naat dan Andriani Rafael, Juri Biologi," ujar Merpiseldin

Selain lomba demo sains itu, tambah Merpiseldin, akan dilakukan pelatihan penulisan proposal 'Simbelmawa Ristek Dikti' kepada mahasiswa semester 3-9 agar bisa mendapat referensi untuk menyusun proposal agar bisa mendapat bantuan dana dari Menristekdikti.

• Inilah Perubahan Nikita Mirzani Sebelum dan Sesudah Operasi Plastik di Korea, Lihat Fotonya Percaya?

"Ada anggaran yang disediakan namun untuk penulisan proposal ini belum ada yang lolos maka melalui pelatihan ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa agar bisa mendapatkan dana tersebut," jelasnya.